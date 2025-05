Amtab ok del Consiglio di Disciplina | confermato il licenziamento per fratello e nipote del boss

Amtab, ok del Consiglio di Disciplina: confermato il licenziamento per fratello e nipote del boss - Fumata bianca, quella di ieri, emersa dal “comignolo” della sala riunioni di viale Jacobini, dove si è riunito il Consiglio di Disciplina dell’Amtab, la ... 🔗quotidianodipuglia.it

Amtab, consiglio di disciplina orientato a non confermare il licenziamento per i tre indagati nell’operazione “Codice Interno” - ll Consiglio di disciplina sembra orientato a non confermare il licenziamento di Tommaso Lovreglio e Massimo Parisi, arrestati a Bari nell’ambito dell’operazione Codice Interno. L’arresto dei ... 🔗oltrefreepress.com