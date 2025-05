Amnesty accusa Israele di genocidio in streaming Parla Steinberg | Odiano l’occidente

Amnesty accusa Israele di "genocidio in streaming". Parla Steinberg: "Odiano l'occidente"

“A Gaza un genocidio in diretta, il mondo resta a guardare”: Amnesty International accusa Israele - Nel suo report annuale l'organizzazione per i diritti umani punta il dito contro Tel Aviv per "l’intento specifico di distruggere i palestinesi a Gaza", mentre il resto del mondo resta a guardare.Continua a leggere 🔗fanpage.it

“A Gaza atti di genocidio e stupri come arma di guerra”. Nuovo report dell’ONU accusa Israele - Un nuovo report dell'ONU - intitolato "More than a human can bear" ("Più di quanto un essere umano possa sopportare") - inchioda Israele alle sue responsabilità. I soldati dello stato ebraico accusati di impiegare la violenza sessuale e di genere contro i palestinesi "per terrorizzarli e realizzare un sistema di oppressione che mina il loro diritto all'autodeterminazione".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Gaza, Israele accusa: “Hamas rifiuta l’estensione della tregua e si riarma” - Nel frattempo, secondo alcune fonti, sarebbero in corso colloqui diretti tra l’amministrazione Trump e il gruppo sciita riguardo al rilascio degli ostaggi americani e a un possibile accordo più ampio per porre fine al conflitto. Il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa’ar, attraverso un messaggio su X, ha spiegato di aver discusso con il ministro […] L'articolo Gaza, Israele accusa: “Hamas rifiuta l’estensione della tregua e si riarma” è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

Amnesty accusa Israele di 'genocidio in diretta streaming' - Amnesty International ha accusato Israele di aver commesso un "genocidio in diretta streaming" contro i palestinesi di Gaza, sfollando forzatamente la maggior parte della popolazione e creando deliber ... 🔗ansa.it

“A Gaza un genocidio in diretta, il mondo resta a guardare”: Amnesty International accusa Israele - Nel suo report annuale l'organizzazione per i diritti umani punta il dito contro Tel Aviv per "l’intento specifico di distruggere i palestinesi ... 🔗fanpage.it

Diritti umani, Amnesty avverte: “il mondo è sull’orlo di un precipizio” (e c’entra Trump) - Il mondo è in un momento critico decisivo. Forze senza precedenti stanno accerchiando gli ideali dei diritti umani. Il rapporto di Amnessty. 🔗greenme.it