Amici nella puntata serale del 3 maggio 2025 gli eliminati sono due Ecco tutte le anticipazioni

nella settima puntata del serale di Amici 24, in onda su Canale 5 dalle 21.30 circa di sabato 3 maggio 2025, la gara tra i concorrenti rimasti nel cast entra nella fase quasi finale. Tra ultimi eliminati più o meno a sorpresa e squadre come sempre pronte a scontrarsi a colpi di spettacolo, Ecco cos'è successo nel corso della recente registrazione in studio (ebbene sì, Maria De Filippi a lavoro anche il primo maggio).Leggi anche: Amici serale si fa Senior e Maria ancora si diverteAmici 2025, anticipazioni puntata serale del 3 maggio: eliminati ed ospitiStando alle anticipazioni fornite oggi da Superguida, sono due gli eliminati della prossima puntata di Amici 2025 serale in tv sabato 3 maggio.Chiara Bacci è la prima eliminataLa prima eliminata della serata è la ballerina Chiara Bacci.

Cosa riportano altre fonti

