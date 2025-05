Amici ben 2 eliminati nella puntata del 3 maggio Ecco le anticipazioni

nella settima puntata del Serale di Amici 24, in onda su Canale 5 dalle 21.30 circa di sabato 3 maggio 2025, la gara tra i concorrenti rimasti nel cast entra nella fase decisiva. Tra ultimi eliminati, più o meno a sorpresa e squadre come sempre pronte a scontrarsi a colpi di spettacolo, Ecco cos’è successo nel corso della recente registrazione in studio (ebbene sì, Maria De Filippi ha lavorato anche il primo maggio).Leggi anche: Amici Serale si fa Senior e Maria ancora si diverteAmici 2025, anticipazioni puntata serale del 3 maggio: eliminati ed ospitiStando alle anticipazioni fornite oggi da Superguida TV, sono due gli eliminati della puntata di Amici 2025 Serale di sabato 3 maggio.Chiara Bacci è la prima eliminataLa prima eliminata della serata è la ballerina Chiara Bacci. 🔗 Apmagazine.it - “Amici”, ben 2 eliminati nella puntata del 3 maggio. Ecco le anticipazioni La sfida si accende.settimadel Serale di24, in onda su Canale 5 dalle 21.30 circa di sabato 32025, la gara tra i concorrenti rimasti nel cast entrafase decisiva. Tra ultimi, più o meno a sorpresa e squadre come sempre pronte a scontrarsi a colpi di spettacolo,cos’è successo nel corso della recente registrazione in studio (ebbene sì, Maria De Filippi ha lavorato anche il primo).Leggi anche:Serale si fa Senior e Maria ancora si diverte2025,serale del 3ed ospitiStando allefornite oggi da Superguida TV, sono due glidelladi2025 Serale di sabato 3.Chiara Bacci è la prima eliminataLa prima eliminata della serata è la ballerina Chiara Bacci. 🔗 Apmagazine.it

Su questo argomento da altre fonti

Anticipazioni Amici del 19 aprile, sale la tensione. Ben due eliminati - Siamo ormai giunti alla quinta puntata del Serale di Amici 24: sabato 18 aprile torna come di consueto la Regina incontrastata degli ascolti televisivi, ovvero Maria De Filippi, con i giudici Amadeus, Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario e i giovani talenti, oltre ai Prof. divisi in squadre. Ci attende una puntata non priva di tensioni, in quanto è stata confermata la doppia eliminazione: ecco le anticipazioni con spoiler, chi sono gli ospiti e cosa accadrà stasera. 🔗dilei.it

Amici 2024-2025: eliminati, chi è stato eliminato oggi, 9 marzo - Amici 2024-2025: eliminati, chi è stato eliminato oggi, 9 marzo AMICI 2024-2025 ELIMINATI – Chi è stato eliminato nel corso della puntata di Amici in onda oggi, domenica 9 marzo 2025, alle ore 14 su Canale 5? Nel corso della puntata, registrata nei giorni scorsi, è stato eliminato Deddè: il cantante non è riuscito a conquistare la maglia d’oro. I restanti allievi che ancora non avevano ottenuto il pass per il Serale – Senza Cri, Luk3, TrigNO, Vybes – sono riusciti a conquistarlo attraverso un nuovo meccanismo presentato da Maria de Filippi in puntata. 🔗tpi.it

Amici 24, chi sono gli eliminati provvisori della terza puntata - Andiamo a scoprire chi sono gli eliminati provvisori della terza puntata del Serale di Amici 24: chi è finito al ballottaggio L'articolo Amici 24, chi sono gli eliminati provvisori della terza puntata proviene da Novella 2000. 🔗novella2000.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Amici, riassunto 19 aprile: mistero sugli ospiti, lite tra Celentano e Malgioglio, due eliminati; Amici 24, chi sono i due eliminati del quinto serale del 19 aprile; Serale di Amici 2025, Francesca e Senza Cri sono le eliminate della quinta puntata: cosa è successo sabato 19 aprile; Amici 24, doppia eliminazione e Alessia stroncata: parla la star di Ballando con le stelle. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

“Amici”, ecco gli 8 rimasti. E gli eliminati sono... - Nella giuria del talent di Maria De Filippi Cristiano Malgioglio, Amadeus ed Elena D’Amario, che ieri ha visto due uscite. In attesa della finale del 18 maggio ... 🔗msn.com

Amici, annuncio ufficiale: 2 eliminati e i 3 favoriti per la finale, i nomi - La trasmissione, attraverso un post sul suo profilo ufficiale, ha comunicato che nella prossima puntata ci saranno due eliminazioni ... 🔗msn.com

Amici Serale 26 aprile: eliminati e cosa è successo nella sesta puntata. Il colpo di scena - Mancano tre puntate alla finale del Serale di Amici 24 e si delineano i favoriti per la vittoria finale. Nella puntata in onda oggi, sabato 26 aprile, in Prima serata su Canale 5 registrata giovedì 24 ... 🔗msn.com