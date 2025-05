Amici 24 chi esce tra Jacopo Sol e Alessia? Il web ha scelto vota

Amici 24 e le anticipazioni della puntata di sabato 3 maggio 2025 annunciano che Jacopo Sol e Alessia Pecchia si trovano al ballottaggio finale. Dopo l'eliminazione di Chiara Bacci, avvenuta proprio durante questo appuntamento registrato il 1° maggio, la squadra Zerbi-Cele perde un altro allievo. Infatti, entrambi i concorrenti che si trovano attualmente al ballottaggio finale fanno parte di quel team. Ora il pubblico si sta chiedendo chi è l'eliminato tra Jacopo e Alessia. Ci sono delle polemiche al riguardo da parte dei telespettatori che stanando le anticipazioni in attesa di scoprire l'esito.

