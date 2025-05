Amici 2025 anticipazioni settima puntata del Serale | Fedez e Clara ospiti

settima puntata del Serale di Amici 2025, in onda in prima serata su Canale 5 sabato 3 maggio. Se non volete spoiler su quanto successo, in particolare sull’esito della sfida tra le due squadre, la vostra lettura deve fermarsi qui.Amici 2025, anticipazioni settima puntata del Serale: gli ospiti di sabato 3 maggioNel corso della registrazione, Maria De Filippi ha accolto in studio due ospiti musicali, protagonisti per la prima volta insieme di un nuovo singolo, Scelte stupide, fuori il 2 maggio: Fedez e Clara.Amici 2025, anticipazioni settima puntata del Serale: gli eliminati di sabato 3 maggioLa decisione sull’eliminazione rimasta in sospeso nella scorsa puntata per la mancata scelta di Cristiano Malgioglio è stata definitivamente presa: si è salvato TrigNO, dunque eliminata Chiara. 🔗 Davidemaggio.it - Amici 2025, anticipazioni settima puntata del Serale: Fedez e Clara ospiti E’ stata registrata oggi pomeriggio, nel giorno della festa dei lavoratori, ladeldi, in onda in prima serata su Canale 5 sabato 3 maggio. Se non volete spoiler su quanto successo, in particolare sull’esito della sfida tra le due squadre, la vostra lettura deve fermarsi qui.del: glidi sabato 3 maggioNel corso della registrazione, Maria De Filippi ha accolto in studio duemusicali, protagonisti per la prima volta insieme di un nuovo singolo, Scelte stupide, fuori il 2 maggio:del: gli eliminati di sabato 3 maggioLa decisione sull’eliminazione rimasta in sospeso nella scorsaper la mancata scelta di Cristiano Malgioglio è stata definitivamente presa: si è salvato TrigNO, dunque eliminata Chiara. 🔗 Davidemaggio.it

