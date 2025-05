Ambulanza chiamata in ospedale | Degente rianimato grazie al 118

ospedale di San Giovanni in Persiceto e depositeremo un atto ispettivo". A parlare è la consigliera regionale di Fratelli d’Italia Marta Evangelisti che si riferisce all’episodio verificatosi nellla struttura persicetana la notte di sabato scorso: è stato richiesto l’intervento di soccorso dei medici dell’emergenza territoriale e del 118 all’interno di un reparto di degenza ospedaliera, per soccorrere un paziente lì ricoverato. In sostanza, come se si trattasse di un privato cittadino in casa propria o altrove."Considerando che l’attività svolta dal personale medico convenzionato sui mezzi dell’emergenza territoriale dovrebbe essere riservata esclusivamente alla gestione delle emergenze extraospedaliere – dice Evangelisti –, vorremmo comprendere, dalla direzione dell’Azienda sanitaria, ma anche dall’assessorato regionale, se questo servizio sia ora considerato sostitutivo o alternativo al sistema interno di gestione delle emergenze ospedaliere, soprattutto in strutture dove è attivo un pronto soccorso". 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Ambulanza chiamata in ospedale: "Degente rianimato grazie al 118" "Chiediamo un chiarimento sull’intervento del 118 all’di San Giovanni in Persiceto e depositeremo un atto ispettivo". A parlare è la consigliera regionale di Fratelli d’Italia Marta Evangelisti che si riferisce all’episodio verificatosi nellla struttura persicetana la notte di sabato scorso: è stato richiesto l’intervento di soccorso dei medici dell’emergenza territoriale e del 118 all’interno di un reparto di degenza ospedaliera, per soccorrere un paziente lì ricoverato. In sostanza, come se si trattasse di un privato cittadino in casa propria o altrove."Considerando che l’attività svolta dal personale medico convenzionato sui mezzi dell’emergenza territoriale dovrebbe essere riservata esclusivamente alla gestione delle emergenze extraospedaliere – dice Evangelisti –, vorremmo comprendere, dalla direzione dell’Azienda sanitaria, ma anche dall’assessorato regionale, se questo servizio sia ora considerato sostitutivo o alternativo al sistema interno di gestione delle emergenze ospedaliere, soprattutto in strutture dove è attivo un pronto soccorso". 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Ne parlano su altre fonti

Trasportato all’ospedale in ambulanza scompare a 83 anni, il figlio: “Aiutatemi, sono preoccupato” - Paura per un uomo anziano scomparso da Roma dopo essere stato trasportato in ospedale su un'ambulanza. L'appello del figlio: "Non è in buona salute aiutatemi a trovarlo".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Marco Degli Uomini, l'apripista del Super G cade in pista. La chiamata alla mamma (primaria del Suem), poi la morte in ospedale a 18 anni - RAVASCLETTO (UDINE) - «Mamma sono caduto, mi sono fratturato le gambe». Una telefonata con cui Marco Degli Uomini, 18 anni atleta dello Sci Club Monte Dauda (Zuglio, Udine), avvisava la... 🔗ilgazzettino.it

Prima partorisce in ambulanza, poi resta intrappolata con il neonato nell’ascensore dell’ospedale - Codogno (Lodi), 11 marzo 2025 - Il piccolo ha fretta di nascere e viene alla luce in ambulanza ma, una volta in ospedale, l’ascensore ha un guasto e restano tutti intrappolati: il neonato, la sua mamma e il personale sanitario. E per liberarli si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Grande disavventura, per fortuna a lieto fine, per una mamma di Maleo che alle prime ore del giorno - alle 3. 🔗ilgiorno.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Ambulanza chiamata in ospedale: Degente rianimato grazie al 118; Presenze ‘fisse’ in ospedale, ambulanze private e mezzi dell’agenzia funebre nel parcheggio per ‘accaparrarsi clienti’. “È sciacallaggio”; Trasporto in ambulanza: quando è gratuito e quando a pagare è il cittadino; Pesaro, ambulanza ferma con malato a bordo: il mezzo parte e finisce contro un albero. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Ambulanza chiamata in ospedale: "Degente rianimato grazie al 118" - La consigliera Evangelisti (FdI) chiede un’ispezione: "Il mezzo sarebbe dedicato agli interventi esterni". La replica dell’Ausl: "La gravità del paziente necessitava di un intervento immediato e preci ... 🔗ilrestodelcarlino.it