Ambrogio Sparagna presenta Il Canto di Ulisse all’Auditorium Parco della Musica il 1 maggio

Sparagna presenta Il Canto di Ulisse, composto per omaggiare Mikis Theodorakis. Il concerto sarà con l'Orchestra Popolare Italiana dell'Auditorium Parco della Musica, il Coro Popolare diretto da Anna Rita Colaianni e la partecipazione di Theodoro Melissinopoulos, Davide Rondoni, Miriam Ayaba, Carmelo Cacciola e il gruppo di danze popolari greche Opa Opa

