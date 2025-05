Ambesi difende Sinner | Non pensa in italiano fa più fatica ad esprimersi Può darsi abbia più cattiveria agonistica

Ambesi si è soffermato sull’intervista che Jannik Sinner ha rilasciato al TG1: “È stata un’intervista di buon livello, un buon prodotto giornalistico. Ho letto critiche per la terminologia, ma se cerchiamo il pelo dell’uovo non c’è nessuno che può ergersi sopra gli altri. È stato usato il termine doping, ma lo usano tutti a sproposito. Si è parlato di patteggiamento, ma è un accordo extragiudiziale se vogliamo fare proprio i puntuali. Non possiamo attaccarci per una parola fuori posto, si è creato un bel clima, non è facile mettere a proprio agio la persona intervistata, Sinner ha risposto a cuore aperto ed è stata un’ottima intervista, come quella di Sky a Cottarelli. abbiamo scoperto cose sul suo pensiero e suoi sentimenti, questi prodotti permettono di capire dinamiche che da lontano sfuggono. 🔗 Oasport.it - Ambesi difende Sinner: “Non pensa in italiano, fa più fatica ad esprimersi. Può darsi abbia più cattiveria agonistica” Massimilianosi è soffermato sull’intervista che Jannikha rilasciato al TG1: “È stata un’intervista di buon livello, un buon prodotto giornalistico. Ho letto critiche per la terminologia, ma se cerchiamo il pelo dell’uovo non c’è nessuno che può ergersi sopra gli altri. È stato usato il termine doping, ma lo usano tutti a sproposito. Si è parlato di patteggiamento, ma è un accordo extragiudiziale se vogliamo fare proprio i puntuali. Non possiamo attaccarci per una parola fuori posto, si è creato un bel clima, non è facile mettere a proprio agio la persona intervistata,ha risposto a cuore aperto ed è stata un’ottima intervista, come quella di Sky a Cottarelli.mo scoperto cose sul suo pensiero e suoi sentimenti, questi prodotti permettono di capire dinamiche che da lontano sfuggono. 🔗 Oasport.it

Cosa riportano altre fonti

Ambesi: “Potenziale di Berrettini evidente. Se Sinner resiste bene tra Roland Garros e Wimbledon…” - Matteo Berrettini ha compiuto una piccola, grande impresa, battendo in rimonta per 7-5 al terzo set il numero due al mondo Alexander Zverev e approdando agli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo. Di questo e di molto altro si è parlato nell’ultimo appuntamento giornaliero di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Guido Monaco e Massimiliano Ambesi. 🔗oasport.it

Ambesi: “Sinner e Alcaraz hanno modi diversi di vivere lo sport. Spagnolo primo favorito al Roland Garros” - Dario Puppo, in compagnia di Massimiliano Ambesi e Guido Monaco, è stato come sempre protagonista dell’attuale versione giornaliera di TennisMania, il programma in diretta sul canale YouTube di OA Sport. Di seguito riportata una piuttosto ampia selezione delle parole di Ambesi, che non si trattiene su due temi: la questione Sinner-Wawrinka e il lungo, ma necessario discorso su Alcaraz. Prima riflessione sugli italiani che hanno di recente battuto Djokovic, nonché sulle ulteriori dichiarazioni su Sinner: “Musetti ha battuto Djokovic qualche anno fa, ma non ha più toccato palla da lì contro il ... 🔗oasport.it

Toni Nadal difende Sinner: “Squalifica? Non si può trattare così una persona” - (Adnkronos) – "Sono contro la sanzione. Conosco Sinner, non lo avrebbe mai fatto volontariamente e non si può trattare così una persona per un errore casuale. Bisogna punire chi intenzionalmente fa queste cose col fine di trarne beneficio, e non è il caso di Sinner". Toni Nadal, zio ed ex allenatore di Rafa Nadal, ha […] L'articolo Toni Nadal difende Sinner: “Squalifica? Non si può trattare così una persona” proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Sinner, Wada, Itia, Iene. Che confusione. Massimiliano Ambesi prova a fare chiarezza: “Ricorso sorprendente. La sentenza? Difficilmente prima di febbraio”; Sinner contro Medvedev, stortura del sistema: cosa non torna nel tabellone | .it; Ambesi difende Sinner: “Non pensa in italiano, fa più fatica ad esprimersi. Può darsi abbia più cattiveria agonistica”; Ambesi difende Sinner: “Se venisse squalificato anche solo per un giorno, sarebbe vittima di una caccia alle streghe”. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Ambesi: “Chi critica Sinner, non conosce le norme. Il regolamento dell’ITIA non è interpretabile” - Massimiliano Ambesi (giornalista e analista di Eurosport) si è espresso con la consueta precisione nel corso dell'ultima puntata di TennisMania, in onda ... 🔗oasport.it

Ambesi: “Sinner e Alcaraz hanno modi diversi di vivere lo sport. Spagnolo primo favorito al Roland Garros” - Dario Puppo, in compagnia di Massimiliano Ambesi e Guido Monaco, è stato come sempre protagonista dell'attuale versione giornaliera di TennisMania, il ... 🔗oasport.it

Bufera Sinner-Pellegrini: “Io non lo farei” - con il telecronista che non le ha mandate a dire. “Mi spiace per lei. Chi si è documentato sulla vicenda, la criticherà. A cosa serve andare dalla Pellegrini e chiedere un parere su Sinner? Fossi in ... 🔗tennisfever.it