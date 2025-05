Ambesi | Continuità di Musetti sotto gli occhi di tutti Kyrgios cerca solo traffico e like

Ambesi ha analizzato la prestazione offerta da Lorenzo Musetti contro Alex de Minaur negli ottavi del Masters 1000 di Madrid: "Musetti affronta un match in cui parte avvantaggiato, la Continuità è sotto gli occhi di tutti, ieri ha giocato una delle sue migliori partite della carriera e non ha dato chance a un giocatore che è costantemente in top-10. Non gli ha concesso niente, ha avuto anche palle break che non ha convertito. Il tema prima della partita era che vincendo sarebbe entrato in top-10 e vincendo oggi sarebbe sicuramente numero 9 e poi a seconda di quello che succederà potrà salire fino a cinque, perché vincendo il torneo scavalcherebbe Djokovic".Il telecronista di Eurosport ha poi proseguito durante l'ultima puntata di Tennismania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: "Le vittorie gli hanno dato fiducia: l'anno scorso era a Cagliari a giocare la finale di un Challenger, adesso è nei quarti a Madrid dopo aver battuto Tsitsipas e De Minaur.

