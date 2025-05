Amazon sfida Starlink e Musk con Kuiper internet arriva dallo spazio

Amazon ha lanciato i primi 27 satelliti della costellazione Kuiper, con l'obiettivo di creare una rete in grado di fornire internet dallo spazio ovunque nel mondo. Il mercato dell'internet satellitare a banda larga è dominato da SpaceX, l'azienda di lanci spaziali di Elon Musk, e dal suo Starlink.Il Ceo di Amazon Jeff Bezos ha preso la sfida sul personale, cercando il più possibile di non utilizzare i servizi di SpaceX per lanciare i propri satelliti. I dubbi sulle effettive possibilità di Kuiper di competere con la costellazione Starlink però sono ancora molti. Nel frattempo però, Amazon sta già stringendo accordi per ottenere partnership per Kuiper.Il primo lancio di KuiperIl primo lancio dei satelliti Kuiper è partito dalla Florida lo scorso lunedì 28 aprile, trasportati da un razzo Atlas V della United Launch Alliance.

