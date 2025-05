Alzheimer Cafè - Vittorio Veneto

Vittorio Veneto informa i cittadini che in diversi luoghi della città, a partire da mercoledì 30 aprile, si svolgerà il progetto "Alzheimer Cafè", che prevede alcuni incontri, liberi e gratuiti, a cadenza mensile, dedicati a persone con demenza e ai loro familiari.

Avvio dei lavori di riprogettazione dell’intersezione via Vittorio Veneto, via Gino Fabbri, via fratelli Kennedy a Terranuova - Arezzo, 31 marzo 2025 – Avvio dei lavori di riprogettazione dell’intersezione via Vittorio Veneto, via Gino Fabbri, via fratelli Kennedy Hanno preso il via i lavori di ristrutturazione e potenziamento dell'intersezione tra via Vittorio Veneto, via Gino Fabbri, e via fratelli Kennedy. L’intervento, che prevede importanti modifiche alla viabilità e l’estensione della rete stradale, mira a migliorare il flusso del traffico e la sicurezza stradale. 🔗lanazione.it

Vittorio Veneto, incidente tra auto e camper: morta una bambina di 4 anni, sette feriti - Nuovo incidente stradale lungo la statale d’Alemagna, nella zona del Fadalto, in prossimità della curva del ponte Botteon. Stando alle prime informazioni, sarebbero rimasti coinvolti almeno tre veicoli, tra cui un camper. Il bilancio è tragico: una bambina di quattro anni ha perso la vita, mentre altre sette persone risultano ferite. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco con diverse squadre provenienti da Vittorio Veneto e Conegliano. 🔗thesocialpost.it

Vittorio Veneto: assegnate le benemerenze civiche e il sigillo della città - Sono state consegnate durante il consiglio comunale straordinario organizzato nell’Aula civica del Museo della Battaglia, le benemerenze civiche del Comune di Vittorio Veneto insieme al Sigillo della città e a due riconoscimenti al dottor Giuseppe Rizzotto e a Franco Giuseppe Gobbato, insigniti... 🔗trevisotoday.it

