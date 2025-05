Altro che ostacoli o diktat è necessario incentivare gli imprenditori a investire sul territorio di Terni

Terni infatti occorre incentivare gli imprenditori a investire sul territorio. Impensabile mettere. 🔗 Ternitoday.it - “Altro che ostacoli o diktat, è necessario incentivare gli imprenditori a investire sul territorio di Terni” “Il lavoro sostiene le famiglie e consente a ogni singola persona di avere una valida ragione per cui vivere. Ma in questo primo maggio 2025, c’è poco da festeggiare, almeno a livello locale. Ainfatti occorreglisul. Impensabile mettere. 🔗 Ternitoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Riscatto laurea agevolato docenti e ricercatori, disegno di legge di Fratelli d’Italia. Bucalo (FdI): “Necessario e urgente”. Pacifico (Anief): “Un altro passo importante” [TESTO DEL DDL] - La senatrice Ella Bucalo (Fratelli d’Italia) ha presentato in Senato una proposta di legge per l’implementazione delle misure di welfare per il personale del comparto istruzione e ricerca, con particolare attenzione al riscatto agevolato degli anni di studi universitari. L'articolo Riscatto laurea agevolato docenti e ricercatori, disegno di legge di Fratelli d’Italia. Bucalo (FdI): “Necessario e urgente”. 🔗orizzontescuola.it

Finito il Ramadan, il vescovo prende un caffè insieme agli Imam: “Necessario scoprire la bellezza dell’altro” - Prato, 30 marzo 2025 – Terminata la preghiera per la fine del Ramadan nel cortile della parrocchia di San Domenica, gli Imam del centro islamico bengalese di Prato sono andati a ringraziare il vescovo Giovanni Nerbini per aver concesso loro lo spazio per unirsi nel raccoglimento. Dopo averlo ringraziato, gli Imam, il vescovo e alcuni membri della comunità hanno bevuto insieme un caffè seduti al tavolino di un bar. 🔗lanazione.it

Roma, senza coppe europee potrebbe essere necessario un sacrificio sul mercato: Svilar e un altro gli indiziati - Roma, decisiva la qualificazione alle coppe europee: senza sarà necessario fare dei sacrifici sul mercato. Ecco chi potrebbe partire Nove partite per inseguire un sogno che, fino a pochi mesi fa, sembrava irraggiungibile. La Roma si gioca la qualificazione alla prossima Champions League, fondamentale per stabilizzare i conti e mantenere i propri talenti. Come riportato […] 🔗calcionews24.com

Cosa riportano altre fonti

“Altro che ostacoli o diktat, è necessario incentivare gli imprenditori a investire sul territorio di Terni”. 🔗Approfondimenti da altre fonti