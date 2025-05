Altro che Allegri | è lui il tecnico giusto per il Milan ed anche Ibra l’ha capito

Milan si muove in entrambe le direzioni per la prossima stagione. Per la panchina c’è un tecnico che sarebbe perfetto per i rossoneriAltro che Allegri: è lui il tecnico giusto per il Milan ed anche Ibra l’ha capito (Ansa Foto) – SerieAnewsCosa ne sarà di questo Milan? Ancora quattro gare – anzi, cinque compresa la finale di Coppa Italia – e lo sapremo. Passa tutto da qui: la qualificazione alla prossima Champions League è quasi impossibile, colpa dei tantissimi punti persi per strada. Ciò nonostante, l’Europa è più che alla portata della squadra rossonera.Le due vittorie nelle ultime tre giornate lo raccontano, così come il 3-0 in semifinale di Coppa Italia rifilato all’Inter. La svolta arrivata con il cambio modulo. Il 3-4-2-1 ha regalato una squadra più equilIbrata in difesa, un Theo Hernandez più libero da compiti difensivi e con licenza di attaccare e rendersi pericoloso in area avversaria. 🔗 Serieanews.com - Altro che Allegri: è lui il tecnico giusto per il Milan ed anche Ibra l’ha capito Direttore sportivo ed allenatore, ilsi muove in entrambe le direzioni per la prossima stagione. Per la panchina c’è unche sarebbe perfetto per i rossoneriche: è lui ilper iled(Ansa Foto) – SerieAnewsCosa ne sarà di questo? Ancora quattro gare – anzi, cinque compresa la finale di Coppa Italia – e lo sapremo. Passa tutto da qui: la qualificazione alla prossima Champions League è quasi impossibile, colpa dei tantissimi punti persi per strada. Ciò nonostante, l’Europa è più che alla portata della squadra rossonera.Le due vittorie nelle ultime tre giornate lo raccontano, così come il 3-0 in semifinale di Coppa Italia rifilato all’Inter. La svolta arrivata con il cambio modulo. Il 3-4-2-1 ha regalato una squadra più equilta in difesa, un Theo Hernandez più libero da compiti difensivi e con licenza di attaccare e rendersi pericoloso in area avversaria. 🔗 Serieanews.com

