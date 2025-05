Altro che acqua H24 rubinetti a secco e spreco di fondi Coletta attacca il Comune

acqua, tra condotte "bucate" e lavori che non portano i benefici sperati. Sulla vicenda, dopo i recenti disagi, interviene nuovamente il consigliere della quarta Circoscrizione Renato Coletta che. 🔗 Messinatoday.it - "Altro che acqua H24, rubinetti a secco e spreco di fondi", Coletta attacca il Comune Problemi cronici e guasti imprevedibili. Così Messina ancora una volta fa i conti con la mancanza d', tra condotte "bucate" e lavori che non portano i benefici sperati. Sulla vicenda, dopo i recenti disagi, interviene nuovamente il consigliere della quarta Circoscrizione Renatoche. 🔗 Messinatoday.it

Su questo argomento da altre fonti

"Altro che acqua H24, rubinetti a secco e spreco di fondi", Coletta (M5S) attacca il Comune - Problemi cronici e guasti imprevedibili. Così Messina ancora una volta fa i conti con la mancanza d'acqua, tra condotte "bucate" e lavori che non portano i benefici sperati. Sulla vicenda, dopo i recenti disagi, interviene nuovamente il consigliere della quarta Circoscrizione Renato Coletta che... 🔗messinatoday.it

Rubinetti senza acqua giovedì per lavori a Santa Firmina - Stop all'erogazione idrica nella giornata di giovedì 13 marzo a Santa Firmina. Le interruzioni sono previste dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14, alle 18.I lavori riguardano l'attivazione di una nuova condotta, l’erogazione idrica sarà interrotta alle località e strade di seguito elencate: località... 🔗arezzonotizie.it

Altro che Giubileo plastic free. Ordinate 750 mila bottiglie d'acqua per l'evento dei giovani - Il Giubileo dei giovani 2025 è uno degli appuntamenti più attesi dell’Anno Santo. Si celebrerà dal 28 luglio al 3 agosto e il cuore pulsante sarà il “villaggio campale” allestito presso le Vele di Calatrava a Tor Vergata. Lì, oltre ai fedeli, ci saranno circa 5.000 volontari che aiuteranno... 🔗romatoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Altro che acqua H24, rubinetti a secco e spreco di fondi, Coletta (M5S) attacca il Comune; Sale il livello del Camastra. Natale con i rubinetti aperti h24, ma non mancano i disagi in diversi comuni; Acqua, qualche ora in più. Sasi: «Guilmi e Casalanguida h24». A Vasto la situazione non migliora; “Vogliamo l’acqua dal rubinetto a Messina e sapere cosa beviamo” VIDEO. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

“L’acqua di Messina è potabile o no? Basile e Cuccì non hanno risposto” - Il comitato: "Il Consiglio straordinario non ha dissipato i tanti dubbi. Ecco le nostre 7 domande a Comune e Amam" The post “L’acqua di Messina è potabile o no? Basile e Cuccì non hanno risposto” appe ... 🔗msn.com

Quanto è pericoloso inalare acqua del rubinetto non controllata? - Salve, mia figlia di 3 anni ha inalato acqua del rubinetto non soggetta a controllo ... esista qualche altro patogeno che diventa pericoloso in caso di inalazione, così da estenderne la ricerca. 🔗pazienti.it

Acqua minerale e acqua di rubinetto: scopriamole meglio - Sia le acque minerali naturali che quelle del rubinetto soddisfano il bisogno primario di dissetarsi, pur essendo profondamente diverse tra loro MILANO – L’acqua minerale e l’acqua di rubinetto ... 🔗inabottle.it