Altra batosta Inter Inzaghi è scioccato | l’annuncio ufficiale

Inter, dopo il pari rimediato in trasferta contro il Barcellona, bisogna segnalare una notizia ufficiale che ha scocciato lo stesso Simone Inzaghi. Dopo aver preso tre gare consecutive tra campionato e Coppa Italia, di fatto, l’Inter ha fornito una grandissima risposta alle critiche ricevute in queste ultime settimane. I nerazzurri, infatti, hanno pareggiato ieri sera nella semifinale di andata contro il Barcellona di Flick con il risultato finale di 3-3.Altra batosta Inter, Inzaghi è scioccato: l’annuncio ufficiale (Ansa Foto) tvplay.itTuttavia, al netto della fierezza per questo pareggio, tra le fila dell’Inter c’è anche qualche rimpianto. La ‘Beneamata’, infatti, è prima andata sul doppio vantaggio con Marcus Thuram e Dumfries e poi è stata raggiunta dal bellissimo gol di Yamal al pari di Ferràn Torres. 🔗 Tvplay.it - Altra batosta Inter, Inzaghi è scioccato: l’annuncio ufficiale In casa, dopo il pari rimediato in trasferta contro il Barcellona, bisogna segnalare una notiziache ha scocciato lo stesso Simone. Dopo aver preso tre gare consecutive tra campionato e Coppa Italia, di fatto, l’ha fornito una grandissima risposta alle critiche ricevute in queste ultime settimane. I nerazzurri, infatti, hanno pareggiato ieri sera nella semifinale di andata contro il Barcellona di Flick con il risultato finale di 3-3.(Ansa Foto) tvplay.itTuttavia, al netto della fierezza per questo pareggio, tra le fila dell’c’è anche qualche rimpianto. La ‘Beneamata’, infatti, è prima andata sul doppio vantaggio con Marcus Thuram e Dumfries e poi è stata raggiunta dal bellissimo gol di Yamal al pari di Ferràn Torres. 🔗 Tvplay.it

