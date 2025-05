Alta Irpinia assolto dal Tribunale di Avellino l’uomo accusato di maltrattamenti in famiglia

Alta Irpinia, imputato per maltrattamenti in famiglia. La sentenza è stata pronunciata dal giudice monocratico del Tribunale di Avellino, Sonia Matarazzo, che ha disposto l'immediata assoluzione. Si è concluso con un verdetto di assoluzione il processo a carico di un uomo originario di un comune dell'Alta Irpinia, imputato per maltrattamenti in famiglia.

