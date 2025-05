Alpinista precipita per 300 metri sulla Cima di Campo

Alpinista vittima di una drammatica caduta avvenuta questa mattina sulla Cima di Campo, conosciuta anche con il nome tedesco di Turnerkamp. La montagna, situata in Alto Adige lungo il confine tra Italia e Austria. È ricoverato in condizioni critiche presso la clinica universitaria di Innsbruck.

Cosa riportano altre fonti

Val Gerola, precipita per oltre 300 metri da un pendio ghiacciato: trovato il corpo di un escursionista - Questa mattina, martedì 1 aprile, un uomo di 55 anni ha tragicamente perso la vita dopo una caduta di circa 300 metri su un pendio ghiacciato in Val Gerola, provincia di Bergamo, durante un’escursione. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti l’elisoccorso, il soccorso alpino e i carabinieri. Stando alle informazioni fornite dall’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu), la tragedia si sarebbe verificata intorno alle 13:00 di oggi. 🔗dayitalianews.com

Precipita per 300 metri: uomo di 66 anni muore in Val Gerola - Tragedia oggi attorno alle 13 in Val Gerola, lungo la pista sopra gli impianti di Pescegallo: un uomo di 66 anni ha infatti perso la vita dopo essere precipitato per circa 300 metri su un pendio ghiacciato. L'allarme è scattato in codice giallo, come detto, pochi minuti prima delle 13 e sul... 🔗sondriotoday.it

Bergamo: precipita da pendio giacchiato per 300 metri, muore 66enne - Milano, 1 apr. (LaPresse) – Un uomo di 66 anni ha perso la vita precipitando dal pendio ghiacciato in Val Gerola, sopra l’impianto Pescegallo a Ornica, in provincia di Bergamo. 🔗lapresse.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Precipita per 300 metri su un pendio ghiacciato: muore 66enne - L'esatta dinamica dei fatti è ancora in ricostruzione, ma dalle prime informazioni l'alpinista sarebbe precipitato per circa 300 metri su un pendio ghiacciato, mentre era in compagnia di altre ... 🔗informazione.it

Ornica: escursionista precipita per 300 metri e perde la vita - L'esatta dinamica dei fatti è ancora in ricostruzione, ma dalle prime informazioni l'alpinista sarebbe precipitato per circa 300 metri su un pendio ghiacciato, mentre era in compagnia di altre ... 🔗informazione.it

Alpinista precipita sul Colle delle Traversette: deceduto un 27enne di Marene - Il fatto nella mattinata di oggi (sabato 26 aprile). A dare l'allarme la compagna di escursione dell'uomo, che ha assistito alla scena: la salma è stata consegnata alla Polizia Giudiziaria dopo il tra ... 🔗targatocn.it