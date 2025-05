Almanacco | Venerdì 2 Maggio | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Venerdì 2 Maggio è il 123° giorno del calendario gregoriano. Mancano 243 giorni alla fine dell'anno.

Santo del giorno: Sant'Atanasio

Proverbio di Maggio: Maggio fresco e casa calda, la massaia sta lieta e balda

Accadde oggi:
1918 – La General Motors acquisisce la Chevrolet Motor.

