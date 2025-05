Almanacco | Giovedì 1 maggio | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Giovedì 1° maggio è il 122° giorno del calendario gregoriano. Mancano 244 giorni alla fine dell'anno.

santo del giorno: San Geremia

proverbio di maggio: Acqua di maggio è come la parola di un saggio

accadde oggi:
1931 – USA: viene inaugurato a New York l'Empire State Building.

