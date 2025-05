Alluvione | un miliardo di euro in 10 anni per Emilia-Romagna Marche e Toscana

Emilia-Romagna, Toscana e Marche tra il 2023 e il 2024. Il provvedimento estende l’ambito degli interventi di ricostruzione, proroga lo stato di emergenza e rafforza. 🔗 Bolognatoday.it - Alluvione: un miliardo di euro in 10 anni per Emilia-Romagna, Marche e Toscana Il Consiglio dei ministri ha approvato un nuovo decreto legge per affrontare gli straordinari eventi alluvionali che hanno colpitotra il 2023 e il 2024. Il provvedimento estende l’ambito degli interventi di ricostruzione, proroga lo stato di emergenza e rafforza. 🔗 Bolognatoday.it

Affrontare l'emergenza, dopo l'alluvione il 10% delle imprese ha investito oltre 100 mila euro in sicurezza - Sono stati presentati dal Centro studi Confindustria Romagna, insieme ai dati sull'andamento economico del secondo semestre, quelli relativi agli investimenti effettuati e in programma, con un focus particolare sul post alluvione, in materia di sicurezza e formazione del personale. Il campione... 🔗ravennatoday.it

Turismo, il Piano strategico di Riccione: un milione di arrivi e un miliardo di euro di indotto entro il 2028 - L’amministrazione comunale di Riccione ha presentato alla città il nuovo Piano strategico del turismo, frutto di un intenso lavoro di analisi, visione e pianificazione che guarda al futuro con obiettivi chiari e ambiziosi: raggiungere un milione di arrivi turistici annui (rispetto ai 876.496... 🔗riminitoday.it

Alluvione, i numeri forniti dal governo: ci sono da spendere 2400 milioni di euro già stanziati - Su sollecitazione della parlamentare forlivese Rosaria Tassinari, il ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare Nello Musumeci ha fornito un aggiornamento sulla ricostruzione delle aree colpite dall’alluvione del 2023 in Emilia-Romagna. "Dai dati ufficiali emerge che, a fronte di... 🔗forlitoday.it

