Alluvione Buonguerrieri FdI | Il nuovo decreto legge del governo un' altra prova di ascolto e attenzione

decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri, il governo Meloni offre l'ennesima prova di ascolto e attenzione concreta verso i nostri territori colpiti dall'Alluvione. È una risposta forte e strutturata che rafforza la governance della ricostruzione, estende gli strumenti di.

Alluvione, Buonguerrieri (FdI) risponde a Lattuca: "Pensi al bene dei cittadini" - "Anziché creare problemi ad arte per nascondere l'incompetenza propria, di Bonaccini e della sua Giunta, il sindaco di Cesena Enzo Lattuca pensi per una volta al bene della cittadinanza". Così la deputata di Fratelli d'Italia Alice Buonguerrieri in merito alla polemica innescata dal primo... 🔗forlitoday.it

Buonguerrieri (FdI): "Governo vicino ai cittadini, 2,7 miliardi di euro solo per la ricostruzione post alluvione" - “Plaudo una volta di più all'ennesima prova di vicinanza al territorio da parte del governo Meloni e ringrazio contestualmente il ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci, per le importanti informazioni e conferme fornite oggi in aula”. Con queste parole la deputata di Fratelli d'Italia... 🔗cesenatoday.it

Nuovo carcere, l'annuncio di Buonguerrieri (FdI): "Vicini alla consegna dei lavori. Sarà strategico per tutto il territorio" - "Siamo pronti per procedere alla consegna dei lavori del nuovo carcere di Forlì". A dare l'annuncio è Alice Buonguerrieri, parlamentare e presidente di Fratelli d'Italia Forlì-Cesena, che spiega le prossime tappe verso l'avvio del cantiere: "Dopo aver stipulato il contratto con l'impresa... 🔗forlitoday.it

ALLUVIONI, BUONGUERRIERI (FDI): PROGRAMMA RICOSTRUZIONE DIMOSTRA LUNGIMIRANZA - Roma, 30 apr - "Il programma straordinario da un miliardo di euro per la ricostruzione nelle regioni colpite dai recenti eventi meteorologici, tra cui l’Emilia-Romagna dimostra la continua azione conc ... 🔗9colonne.it

Ricostruzione post alluvione,. Lucchi: "FdI faccia la sua parte" - Dopo che nei giorni scorsi era stata resa nota la comunicazione post alluvione con la nuova ordinanza ... di cui sempre l’onorevole Alice Buonguerrieri fa parte, a svolgere alcune opere come ... 🔗ilrestodelcarlino.it