All' Unifg presentazione del fumetto ' Tramonti di speranza'

Venerdì 2 maggio presso il Dipartimento di Economia dell'Università di Foggia alle 18, presentazione del fumetto 'Tramonti di speranza' scritto e illustrato da Alessandro Guida, Giusi Antonia Toto e Giuseppe Guida. Il volume nasce dall'evento 'Le 10 Regole del Green', organizzato dall'Università.

"Tramonti di speranza": un nuovo fumetto tra educazione ambientale e sostenibilità - Un fumetto che fonde sapientemente arte e scienza, intrecciando parole e immagini per raccontare le sfide ambientali con sensibilità e passione. E' "Tramonti di speranza", il volume scritto e ... 🔗foggiacittaaperta.it

“Tramonti di speranza” – Un nuovo fumetto per ispirare il cambiamento ambientale - Tramonti di speranza illumina le librerie italiane: un fumetto che fonde sapientemente arte e scienza, intrecciando parole e immagini per raccontare le sfide ambientali con sensibilità e passione. Scr ... 🔗politicamentecorretto.com