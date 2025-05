Alle congregazioni c’è il porporato sanzionato da Francesco per abusi

Laverita.info - Alle congregazioni c’è il porporato sanzionato da Francesco per abusi Il peruviano Juan Luis Cipriani Thorne è al pre-conclave, dove salgono le quotazioni del francese Jean-Marc Aveline. 🔗 Laverita.info

Caso Cipriani, sanzionato da Papa Francesco per pedofilia si presenta alle congregazioni vestito da cardinale - L'arcivescovo emerito di Lima è stato accusato di pedofilia e per questo Papa Francesco gli ha proibito di indossare le insegne cardinalizie. La sua disobbedienza al pontefice ha imbarazzato le congregazioni generali 🔗tgcom24.mediaset.it

Il cardinale cipriani partecipa alle congregazioni pre-conclave nonostante sanzioni papali per abusi - Il cardinale peruviano Juan Luis Cipriani, sanzionato dal Vaticano per accuse di abusi, partecipa alle esequie di papa Francesco e alle congregazioni pre-conclave a Roma, suscitando critiche e dubbi s ... 🔗gaeta.it