Allarme sulle ferrate lecchesi | triplo salvataggio in alta quota

Leccotoday.it - Allarme sulle ferrate lecchesi: triplo salvataggio in alta quota Tre salvataggi nello spazio di pochi minuti. Un uomo colto da malore sulla ferrata Gamma Uno, una donna infortunata durante un'escursione sulla ferrata Contessi e una terza escursionista precipitata sulla ferrata del Monte Medale: triplice intervento oggi, giovedì 1 maggio, per i tecnici del. 🔗 Leccotoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Allarme sulle ferrate lecchesi: doppio salvataggio in alta quota - Due salvataggi nello spazio di pochi minuti. Un uomo colto da malore sulla ferrata Gamma Uno e una donna infortunata durante un'escursione sulla ferrata Contessi: doppio intervento nella tarda mattinata del 1° Maggio per i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Stazione di... 🔗leccotoday.it

Juventus, triplo infortunio: allarme totale per Thiago Motta - Nuovo triplo infortunio in casa Juventus dopo la sfida della 26^ giornata contro il Cagliari. Doccia gelata per Thiago Motta, il quale dovrà fare i conti con una nuova emergenza in vista della sfida di Coppa Italia contro l’Empoli e in occasione della prossima 27^ giornata Non c’è pace in casa Juventus in vista della parte finale della stagione. Come confermato nelle ultime ore, infatti, Thiago Motta dovrà fare i conti con un nuovo triplo infortunio. 🔗tvplay.it

Allarme negli ospedali lecchesi: boom di aggressioni al personale sanitario - I numeri sono allarmanti e fotografano una situazione in rapido deterioramento negli ospedali della provincia di Lecco. Nel 2024 sono state registrate ben 112 aggressioni ai danni del personale sanitario nelle strutture dell'Asst Lecco, con un preoccupante aumento rispetto alle 87 del 2023 e alle... 🔗leccotoday.it