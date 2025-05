Allarme sulle ferrate lecchesi | doppio salvataggio in alta quota

doppio intervento nella tarda mattinata del 1° Maggio per i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Stazione di. 🔗 Leccotoday.it - Allarme sulle ferrate lecchesi: doppio salvataggio in alta quota Due salvataggi nello spazio di pochi minuti. Un uomo colto da malore sulla ferrata Gamma Uno e una donna infortunata durante un'escursione sulla ferrata Contessi:intervento nella tarda mattinata del 1° Maggio per i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Stazione di. 🔗 Leccotoday.it

Su questo argomento da altre fonti

Allarme Champions per Inzaghi: doppio infortunio in campo - L’Inter trema in vista del ritorno dei quarti di Champions contro il Bayern, i nerazzurri escono acciaccati dal match con il Cagliari: altri due stop per infortunio Era fondamentale, per l’Inter, affrontare nel modo giusto la gara casalinga di quest’oggi contro il Cagliari, snodo cruciale per il finale di campionato, per mantenere la vetta della classifica e mettere pressione al Napoli, gestendo al tempo stesso le energie in vista della gara di ritorno in Champions League contro il Bayern Monaco. 🔗rompipallone.it

Allarme negli ospedali lecchesi: boom di aggressioni al personale sanitario - I numeri sono allarmanti e fotografano una situazione in rapido deterioramento negli ospedali della provincia di Lecco. Nel 2024 sono state registrate ben 112 aggressioni ai danni del personale sanitario nelle strutture dell'Asst Lecco, con un preoccupante aumento rispetto alle 87 del 2023 e alle... 🔗leccotoday.it

Juventus, suona il doppio allarme in vista della Champions: l’annuncio - Dopo il derby d’Italia, altro match decisivo per la Juventus: probabili due indisponibili nella sfida di ritorno contro il Psv Eindhoven di mercoledì Dire che la Juventus si gioca tutto in tre giorni forse è eccessivo, ma di sicuro tra stasera e mercoledì c’è in palio veramente tanto per i bianconeri. La squadra di Thiago Motta è attesa da due snodi letteralmente cruciali della propria stagione. Oggi è il giorno del derby d’Italia, cui farà seguito il return match del playoff di Champions League contro il Feyenoord. 🔗calciomercato.it

Su questo argomento da altre fonti

?? Allarme sulle ferrate lecchesi: doppio salvataggio in alta quota; 1° maggio: doppio intervento dell’elisoccorso in mattinata sulle ferrate lecchesi. 🔗Ne parlano su altre fonti

Allarme sulle ferrate lecchesi: doppio salvataggio in alta quota - Il primo allarme è scattato poco prima delle 11 lungo la ferrata Gamma Uno, il percorso che conduce al Pizzo Erna, punto panoramico dei frequentati Piani d'Erna. Un escursionista di età non resa nota ... 🔗leccotoday.it

1° maggio: doppio intervento dell’elisoccorso in mattinata sulle ferrate lecchesi - Un malore sulla Gamma 1 a causa di una puntura d’insetto e un infortunio sulla Contessi LECCO – Mattinata movimentata sulle montagne lecchesi, dove si sono già registrati due interventi dell’elisoccor ... 🔗msn.com