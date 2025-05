Allarme competenze | il 47% delle richieste aziendali resterà senza risposta Valditara lancia il ‘4+2’ per l’istruzione tecnica e rafforza le tutele per studenti e docenti

L’allarme di Valditara: “Tra gli studenti il 43,5% non ha competenze minime in italiano, il 47,5% in matematica” - L’ultimo rapporto Censis sui livelli di preparazione media degli adulti e degli studenti delle scuole superiori mostra dati preoccupanti sullo stato dell’istruzione in Italia. A lanciare l’allarme è stato il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara che durante il question time in Senato di giovedì 20 marzo, rispondendo alla senatrice di Fratelli d’Italia Lavinia Mennuni, ha illustrato i dati dell’ultimo rapporto Censis. 🔗ilfattoquotidiano.it

Rimini, previsti quasi 18mila lavoratori entro maggio. Sempre più richieste le competenze green - Dalle analisi occupazionali diffuse dalla Camera di commercio della Romagna, gli ingressi previsti (entrate per assunzioni a tempo indeterminato e determinato e per attivazioni di forme di lavoro flessibile), in provincia di Rimini, risultano essere 17.980, con una variazione di +790 rispetto... 🔗riminitoday.it

Un adulto su quattro ha ridotte competenze cognitive, nel Sud quasi uno su due: l’allarme dell’Inapp - Un adulto su quattro ha ridotte competenze cognitive in Italia, nel Sud quasi uno su due. È quello che emerge dal rapporto dell’Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche (Inapp). Il documento, intitolato “Le competenze cognitive in Italia nel contesto internazionale”, presenta i risultati del secondo ciclo dell’indagine PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies), un’iniziativa dell’Ocse che analizza le capacità cognitive degli adulti in lettura, matematica e problem solving. 🔗ilfattoquotidiano.it

L’allarme di Valditara: “Tra gli studenti il 43,5% non ha competenze minime in italiano, il 47,5% in matematica” - A lanciare l’allarme è stato il ministro dell ... 43,5% non raggiunge competenze minime in italiano e il 47,5% in matematica. “Un italiano su cinque non sa chi fosse Giuseppe Mazzini ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Competenze green sempre più richieste: 8 assunzioni su 10 nel 2024 richiedono formazione ambientale. I dati Unioncamere - Le competenze green stanno assumendo un ruolo sempre più centrale nel mercato del lavoro italiano. Secondo l’ultimo report "Le competenze green" del sistema informativo Excelsior (Unioncamere e Minist ... 🔗orizzontescuola.it

Nel 2024 competenze green sempre più richieste, interessano 8 assunzioni su 10 - ROMA (ITALPRESS) – Le competenze green sono ... aumento e nel 2024 hanno riguardato il 47,8% del totale delle assunzioni programmate. Inoltre, crescono all’intensificarsi dell’importanza con cui sono ... 🔗italpress.com