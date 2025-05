Allarme allo stadio | malore e partita posticipata

allo stadio, poco prima del fischio d'inizio della partita.L'inizio della partita è stata posticipato di 45 minuti. È successo al 'Tombolato', prima di Cittadella-Brescia match del campionato di Serie B.Sugli spalti un tifoso locale ha accusato un malore, immediato l'intervento con l'elisoccorso. La sfida è stata posticipata, con le due squadre rientrate negli spogliatoio. La partita è iniziata con 45 minuti di ritardo.

