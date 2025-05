Allagamenti a Ponzano il sindaco | Uno sportello per i ristori

Ponzano. Però, è stato fatto tutto il possibile per informare i cittadini, metterli in sicurezza, e marcare poi a uomo Governo e Regione per ottenere al momento opportuno i ristori. “A tal fine – ha spiegato martedì sera in consiglio comunale il sindaco, Alessio Mantellassi – sono fondamentali le dichiarazioni di stato d’emergenza effettuate prima dalla Regione e subito dopo dal Governo. Quest’ultimo ha stanziato immediatamente le risorse per il ripristino delle condizioni di sicurezza dei territori. Adesso attendiamo le direttive della Regione. Come Comune, abbiamo creato il ‘Gae’ Gruppo Alluvionati di Empoli che raccoglie tutti i cittadini e le famiglie che hanno segnalato danni dall’alluvione. 🔗 Lanazione.it - Allagamenti a Ponzano, il sindaco: “Uno sportello per i ristori” Empoli, 1 maggio 2025 – La rottura dell’argine dell’Orme a monte della periferia di Empoli ha avuto una certa ‘colpa’ per l’alluvione del 14 e 15 marzo scorsi nella zona di. Però, è stato fatto tutto il possibile per informare i cittadini, metterli in sicurezza, e marcare poi a uomo Governo e Regione per ottenere al momento opportuno i. “A tal fine – ha spiegato martedì sera in consiglio comunale il, Alessio Mantellassi – sono fondamentali le dichiarazioni di stato d’emergenza effettuate prima dalla Regione e subito dopo dal Governo. Quest’ultimo ha stanziato immediatamente le risorse per il ripristino delle condizioni di sicurezza dei territori. Adesso attendiamo le direttive della Regione. Come Comune, abbiamo creato il ‘Gae’ Gruppo Alluvionati di Empoli che raccoglie tutti i cittadini e le famiglie che hanno segnalato danni dall’alluvione. 🔗 Lanazione.it

Approfondimenti da altre fonti

Sugli allagamenti del 15 febbraio fra Villa Raspa e Pescara le precisazioni del sindaco Trulli e del comitato Comes Fosso Grande - Il comitato Comes Fosso Grande fornisce alcune precisazioni in merito al comunicato da noi pubblicato riguardante gli allagamenti a seguito del maltempo del 15 febbraio nella zona fra Villa Raspa e Pescara: "In relazione al comunicato diffuso il sindaco di Spoltore Chiara Trulli, chiede di... 🔗ilpescara.it

Il sindaco di Vasto diffida Anas: "Responsabilità sugli allagamenti lungo la strada statale 16 non attribuibili al Comune" - Il sindaco di Vasto diffida Anas spa respingendo con fermezza ogni tentativo di attribuire all’amministrazione comunale responsabilità che competono esclusivamente all’ente nazionale in merito agli allagamenti verificatisi lungo la strada statale 16. È quanto annunciato dal sindaco Francesco... 🔗chietitoday.it

Il sindaco di Istanbul Ekrem Imamoglu è stato destituito e trasferito in carcere - Dopo che un tribunale di Istanbul aveva confermato l’ordine di arresto nei suoi confronti, il sindaco di Istanbul Ekrem Imamoglu è stato temporaneamente destituito dal suo incarico ed è stato trasferito nel carcere di massima sicurezza di Marmara, nel distretto di Silivri a Nord della città. Il provvedimento, emanato dal ministero dell’Interno, riguarda anche i sindaci di Sisli e Beylikduzu coinvolti nella stessa inchiesta. 🔗lettera43.it

Ne parlano su altre fonti

Allagamenti a Ponzano, il sindaco: “Uno sportello per i ristori”; Alluvione Empoli, rinviate per assenza dati le interrogazioni su gestione emergenza: scoppia polemica. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Allagamenti a Ponzano, interrogazione FdI: "L'emergenza era evitabile?" - un evento che ha provocato gravi allagamenti nel quartiere di Ponzano, con danni rilevanti a edifici, infrastrutture e abitazioni private. L’interrogazione – articolata in 14 quesiti puntuali ... 🔗gonews.it