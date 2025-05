Alla Spezia il corteo del Primo Maggio per chiedere più sicurezza sul lavoro | Video

lavoro sicuro”: questo lo slogan che ha guidato il corteo del Primo Maggio, questa mattina, Alla Spezia. Oltre 1000 persone presenti, che hanno sfilato per le vie cittadine partendo alle 10 da piazza Brin 🔗 Ilsecoloxix.it - Alla Spezia il corteo del Primo Maggio per chiedere più sicurezza sul lavoro | Video “Uniti per unsicuro”: questo lo slogan che ha guidato ildel, questa mattina,. Oltre 1000 persone presenti, che hanno sfilato per le vie cittadine partendo alle 10 da piazza Brin 🔗 Ilsecoloxix.it

Su questo argomento da altre fonti

Primo maggio in corteo: "Chiediamo più sicurezza" - EMPOLI Una giornata e sei cortei. Il Primo maggio è alle porte e la Cgil è già impegnata nell’organizzazione di iniziative su tutto il territorio dell’Empolese Valdelsa. Il tema nazionale verterà sulla salute e sulla sicurezza sui posti di lavoro. Tutti "Uniti per un lavoro più sicuro", in un Paese dove le morti bianche non accennano a diminuire. L’appuntamento centrale sarà a Empoli, con il corteo unitario Cgil Cisl e Uil, che partirà alle 9. 🔗lanazione.it

Primo maggio, oltre tremila in corteo per la Festa del Lavoro - TRIESTE - Partito il corteo del Primo maggio. Partenza, come di consueto in campo San Giacomo per poi proseguire in direzione di piazza Garibaldi, dove sono confluite alcune centinaia di persone. Il corteo composto da più di tremila persone, sta attraversando ora via Carducci, in direzione del... 🔗triesteprima.it

Primo maggio, sindacati e lavoratori in corteo a Novara e Domodossola - Novara e il Vco festeggiano la Festa dei lavoratori con una doppia manifestazione. Giovedì 1° maggio sono infatti in programma due cortei, organizzati dai sindacati Cgil, Cisl e Uil: uno a Novara e uno a Domodossola. A Novara il corteo partirà alle 9,30 da piazza Cavour, per concludersi... 🔗novaratoday.it

Su questo argomento da altre fonti

Primo maggio 2025. Manifestazione Cgil, Cisl e Uil ‘Uniti per un lavoro sicuro’ a La Spezia; Le piazze del Primo Maggio nei territori; Primo maggio, a Genova migliaia di bandiere rosse nel tradizionale corteo di Lotta Comunista; Alla Spezia il corteo del Primo Maggio per chiedere più sicurezza sul lavoro. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Alla Spezia il corteo del Primo Maggio per chiedere più sicurezza sul lavoro - “Uniti per un lavoro sicuro”: questo lo slogan che ha guidato il corteo del Primo Maggio, questa mattina, alla Spezia. Oltre 1000 persone presenti, che hanno ... 🔗ilsecoloxix.it

Primo Maggio, cortei e comizi dei sindacati in tutta la Liguria contro incidenti e lavoro precario - Tante manifestazioni per ribadire in primo luogo la lotta agli incidenti sul lavoro, per salari dignitosi e contro la precarietà ... 🔗ilsecoloxix.it

1 Maggio: cortei e comizi dei sindacati in tutta la Liguria - In diverse città della Liguria, oltre che a Genova, si sono svolte manifestazioni dei lavoratori per festeggiare il 1 Maggio. (ANSA) ... 🔗ansa.it