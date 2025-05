Alla scoperta dell' alto Lazio in trekking un viaggio tra le meraviglie naturalistiche e culturali della regione

della Camera di commercio di Rieti Viterbo organizza 4 immancabili appuntamenti gratuiti per scoprire l'alto Lazio in trekking.Il 10 maggio, il progetto fa tappa nella Tuscia portando i visitatori a percorrere un tratto della via Francigena. La partenza è. 🔗 Viterbotoday.it - Alla scoperta dell'alto Lazio in trekking, un viaggio tra le meraviglie naturalistiche e culturali della regione Il progetto "Turismo e cultura"a Camera di commercio di Rieti Viterbo organizza 4 immancabili appuntamenti gratuiti per scoprire l'in.Il 10 maggio, il progetto fa tappa nella Tuscia portando i visitatori a percorrere un trattoa via Francigena. La partenza è. 🔗 Viterbotoday.it

Ne parlano su altre fonti

Giovanni Congedi nella consulta di Anci Lazio dell'associazionismo - Giovanni Congedi nella consulta di Anci Lazio dell'associazionismo. Il vicesindaco di Barbarano Romano è stato nominato membro per conto della Lega. La consulta è un organo strategico che riunisce amministratori locali per discutere e proporre soluzioni sulle iniziative che contribuiranno alla... 🔗viterbotoday.it

Lookman Juventus, la rivelazione: «Contatti con l’entourage dell’attaccante». L’Atalanta spara alto: serve quella cifra per chiudere - di Redazione JuventusNews24Lookman Juventus, rivelazione di mercato sull’attaccante dell’Atalanta che piacerebbe ai bianconeri: qual è la situazione Sul proprio canale YouTube, Fabiana Della Valle ha così parlato dell’interesse del calciomercato Juventus per Ademola Lookman dell’Atalanta. LOOKMAN JUVENTUS – «Un altro centravanti che piace alla Juve, e per cui ci sono stati contatti con l’entourage, è Lookman dell’Atalanta. 🔗juventusnews24.com

‘Sannitica’, i grillini dell’Alto Tammaro interrogano il ministro delle Infrastrutture e trasporti - Tempo di lettura: 3 minutiRiceviamo comunicato stampa del Gruppo Territoriale Alto Tammaro del Movimento 5 stelle, un gruppo al lavoro quotidiano per tentare di risolvere alcuni problemi che sono fastidiosi per la popolazione e per il territorio. “Premesso che: la strada statale 87 “Sannitica”, in particolare il tratto situato nel territorio di Torrecuso (Benevento) al chilometro 82+500, è stata interessata da un fenomeno franoso che da diversi anni compromette la normale circolazione e la sicurezza degli utenti della strada; il dissesto idrogeologico nell’area è stato segnalato per la ... 🔗anteprima24.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Escursioni gratis nel Lazio, il programma completo della giornata a Montefiascone; Partono i trekking di promozione dell'Alto Lazio, il 10 maggio in cammino sul fianco dell'antico vulcano e sulle rive del lago di Bolsena; torna a gustare la Tuscia e l’Alto Lazio; 5 percorsi nel bosco alla scoperta dell'autunno nel Lazio: dal Bosco del Sasseto a Forca d'Acero. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Alla scoperta dell'alto litorale laziale - Sabato 19 ottobre, alle 14:00, Donatella Bianchi e la squadra di “Linea Blu” accompagneranno il pubblico alla scoperta dell’alto litorale ... il ripopolamento di crostacei lungo le coste dell’Alto ... 🔗rai.it

Il secondo borgo più alto del Lazio è un museo a cielo aperto - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

Nell’Alto Lazio fra castelli, oasi naturali ed eventi storici - Gli appuntamenti con le tradizioni in questo inizio di primavera certo non mancano nell’Alto Lazio e l’edizione 2025 di Ludi Borgiani, a Civita ... 🔗ilsole24ore.com