Alla scoperta del Santuario di Monte Pellegrino | il prete influencer racconta Santa Rosalia in tv

prete influencer" più amato del web, sarà protagonista su Rai2 nella rubrica "Santuari per l’Italia" all’interno del programma I Fatti Vostri alle ore 12 di domani (2 maggio). L’appuntamento farà luce sul Santuario di Santa Rosalia, meta di accorati. 🔗 Palermotoday.it - Alla scoperta del Santuario di Monte Pellegrino: il prete influencer racconta Santa Rosalia in tv Don Cosimo Schena, conosciuto come il "" più amato del web, sarà protagonista su Rai2 nella rubrica "Santuari per l’Italia" all’interno del programma I Fatti Vostri alle ore 12 di domani (2 maggio). L’appuntamento farà luce suldi, meta di accorati. 🔗 Palermotoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Il Sacro Monte (Pellegrino): escursione alla scoperta del "promontorio più bello del mondo" - Domenica 23 marzo 2025 alle 9 escursione alla scoperta di Monte Pellegrino, “il promontorio più bello del mondo”. Dalla scala vecchia al Belvedere di Palermo, tra devozione, magnifici panorami e grotte, nella patria della biodiversità insieme a Terradamare e alle guide di GreenSicily Outdoor... 🔗palermotoday.it

Pubblica illuminazione a tutto campo, interventi su via San Pellegrino, Piazza del Monte e via Campone Sala - Proseguono a Cesenatico i lavori dell'amministrazione comunale in tema di pubblica illuminazione con una serie di attività a tutto campo tra ripristini, potenziamenti e nuove attivazioni. Da qualche giorno sono stati rimessi in funzione i tre semafori lampeggianti di via San Pellegrino con nuova... 🔗cesenatoday.it

In occasione della Sagra del pellegrino tre visite guidate alla scoperta del sobborgo della Ganga - Fine-settimana ricco di eventi per la Pro Loco Faenza che partecipa e collabora alla Sagra del Pellegrino con visite guidate diverse e in ben tre distinti momenti: venerdì pomeriggio, sabato pomeriggio e sabato sera. Poiché la Sagra del Pellegrino è organizzata dal Rione Rosso, le visite si... 🔗ravennatoday.it

Approfondimenti da altre fonti

Alla scoperta del Santuario di Monte Pellegrino: il prete influencer racconta Santa Rosalia in tv; A Palermo è tempo di Acchianata: tutte le info su appuntamenti, bus e strade chiuse; Santo Stefano Quisquina: entrano nel vivo le celebrazioni per il IV centenario della scoperta della grotta alla Quisquina; Il Sacro Monte (Pellegrino): escursione alla scoperta del promontorio più bello del mondo. 🔗Se ne parla anche su altri siti