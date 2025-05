Alla Passerini Landi dialogo con gli autori Federica Falzone Filippo Martinelli Boneschi e Danilo Bazzano

Passerini Landi, il dialogo a partire dalle pagine dei libri "Ventisei giri di luna" (Oligo editore, 2025) di Federica Falzone e "Però ti vedo bene" (La nave di Teseo, 2024) di Danilo Bazzano e Filippo Martinelli. 🔗 Ilpiacenza.it - Alla Passerini Landi dialogo con gli autori Federica Falzone, Filippo Martinelli Boneschi e Danilo Bazzano Si terrà sabato 3 maggio alle ore 17, al salone monumentale della biblioteca, ila partire dalle pagine dei libri "Ventisei giri di luna" (Oligo editore, 2025) die "Però ti vedo bene" (La nave di Teseo, 2024) di. 🔗 Ilpiacenza.it

Ne parlano su altre fonti

La Resistenza nei poeti partigiani, Anpi presenta la ricerca alla Passerini Landi - L’Anpi piacentina è impegnata anche a promuovere nuove ricerca sulla Resistenza e sulla storia e vita piacentina fra il fascismo e la rinascita repubblicana. «Con un apposito bando abbiamo previsto di erogare assegni di ricerca agli studenti universitari piacentini che assumano tali temi nelle... 🔗ilpiacenza.it

La storia della Chiesa piacentina, presentazione del libro alla Passerini Landi - Sarà presentato sabato 12 aprile alle ore 15,30, nel salone monumentale della Biblioteca Passerini Landi, il libro "La fede muove un popolo. In viaggio nella Chiesa piacentina dal 1900 al Giubileo del 2025", edito da "Il Nuovo Giornale". Daniela Morsia e don Davide Maloberti - autori del... 🔗ilpiacenza.it

"Piaseinza at vöi bein", alla Passerini Landi l’omaggio a Mario Peretti - Si terrà sabato 5 aprile, alle ore 16,30, al salone monumentale della biblioteca Passerini Landi, un pomeriggio in ricordo di Mario Peretti, drammaturgo e compositore teatrale piacentino, colonna portante della Filodrammatica dove ha svolto il ruolo di attore, regista e presidente. Da... 🔗ilpiacenza.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Dialogo attorno ai libri: incontri con Falzone, Martinelli Boneschi e Bazzano alla Passerini Landi; La Biblioteca Passerini Landi festeggia i suoi 250 anni. Tutte le iniziative in programma; La Biblioteca Passerini Landi festeggia i suoi 250 anni: tutte le iniziative in programma; 250 in Passerini-Landi. Storia&storie della biblioteca comunale di Piacenza. 🔗Su questo argomento da altre fonti

“Dialogo attorno ai libri”: incontri con Falzone, Martinelli Boneschi e Bazzano alla Passerini Landi - Si terrà sabato 3 maggio alle ore 17, presso il salone monumentale della biblioteca Passerini Landi, il dialogo a partire dalle pagine dei libri “Ventisei ... 🔗piacenzasera.it

Cinque libri in cerca di una biblioteca: alla Passerini gli autori di Officine Gutenberg - presso il salone monumentale della biblioteca Passerini Landi, vedrà Daniele Cosentino, autore del libro “Ascolta la paura”, dialogare con Enrica Bardetti. Gavino ha poco più di vent’anni ... 🔗piacenzasera.it