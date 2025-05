Alla Barona un locale trasversale

Feat. è una nuova stella che brilla nella mappa dei luoghi culturali di Milano: il locale aperto nella primavera del 2025 in via Zumbini 39, in zona Barona. Un progetto che nasce dalla volontà di trasformare un quartiere storico, ricco di potenzialità, in un polo vitale di socialità, cultura e creatività. Feat. – il cui nome gioca sull'idea di "featuring", collaborazione, è un luogo pensato per accogliere linguaggi diversi, tra musica dal vivo, DJ set, arte, performance e design. Lo spazio è stato progettato per essere fluido e multifunzionale: al piano terra si trova un ampio cocktail bar, curato nel design e nella proposta gastronomica; al piano interrato invece è stato ricavato un vero e proprio club, destinato a diventare il cuore pulsante della scena musicale emergente milanese.

