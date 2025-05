Alisha Lehmann si racconta | I social sono una realtà fantastica non mi concentro sui commenti negativi Ho dovuto lasciare la Svizzera perché…

Alisha Lehmann, calciatrice della Juventus Women, si è raccontata così tra passato, presente e social network. Le sue dichiarazioniA gianlucadimarzio.com, Alisha Lehmann si è raccontata così. Le parole della giocatrice della Juventus Women.RAPPORTO CON CANTORE – «Oggi siamo come due sorelle. Non riusciamo a parlarci normalmente, scherziamo sempre». INIZI DI CARRIERA – «Ho iniziato a giocare in Svizzera con i miei cugini. Poi ho dovuto lasciare il mio Paese perché non c'erano le opportunità che volevo. E ricordo che la gente mi diceva: 'Sei troppo giovane. È troppo presto'. E io rispondevo: 'Non mi interessa'. Voglio il meglio per me stessa. sono sempre stata così, libera di volare come una farfalla". E poi tutte le esperienze europee: "Per me, ogni posto in cui vai è diverso. In Svizzera sono molto severi.

Alisha Lehmann carica la Juventus Women in vista della scontro scudetto contro la Roma: il messaggio social promette battaglia! - di Redazione JuventusNews24Alisha Lehmann, attaccante della Juventus Women, lancia un “grido di battaglia” sul proprio profilo social Domenica, 13 aprile 2025 è in programma una sfida che potrebbe definire i giochi scudetto nella Serie A femminile. Al Tre Fontane di Roma va di scena Roma-Juventus Women, gara che potrebbe riaprire la corsa al titolo a favore delle giallorosse o chiuderla avvantaggiando le bianconere. 🔗juventusnews24.com

Juventus Women, infortunio per Alisha Lehmann: condizioni e tempi di recupero - di Mauro MunnoJuventus Women, infortunio per Alisha Lehmann: condizioni e tempi di recupero. La svizzera sarà indisponibile con la Fiorentina Alisha Lehmann si ferma: l’attaccante della Juventus Women non è a disposizione per la partita odierna con la Fiorentina, valida per l’andata delle semifinali di Coppa Italia femminile. La giocatrice bianconera – informa la Federazione svizzera – non potrà nemmeno rispondere alla chiamata della sua Nazionale. 🔗juventusnews24.com

Douglas Luiz-Alisha Lehmann, spunta l’indiscrezione de La Gazzetta: annuncio a sorpresa sulla relazione - Indiscrezione de La Gazzetta dello Sport su Douglas Luiz e Alisha Lehmann: il retroscena sulla relazione dei due bianconeri. Arrivati a Torino la scorsa estate, Douglas Luiz e Alisha Lehmann non hanno vissuto momenti facili nella loro prima stagione in bianconero. Il brasiliano non è mai riuscito a ritagliarsi uno spazio importante né con Thiago Motta né con Igor Tudor, mentre la calciatrice svizzera, nonostante la conquista dello Scudetto, è stata spesso una seconda scelta. 🔗rompipallone.it

