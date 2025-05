Ali Abruzzo ai Comuni | No all’aumento dell’Irpef serve confronto Il disavanzo rischia di crescere ancora

Ali Abruzzo esorta a potenziare il personale dei Comuni per accelerare la spesa del Pnrr: speso solo il 16% delle risorse a disposizione - Ali- Associazione autonomie locali Abruzzo chiede di potenziare il personale dei Comuni per accelerare la spesa del Pnrr. Lo fa a 677 giorni, ovvero meno di due anni, dalla scadenza del 2026 per l’attuazione dei progetti del cosiddetto piano nazionale di ripresa e resilienza, evidenziando come in... 🔗chietitoday.it

Anche il presidente di Ali Abruzzo Angelo Radica dice no all’aumento delle tasse: "Pronti alla mobilitazione” - Anche dal presidente di Ali Abruzzo Angelo Radica ariva il secco no all’aumento delle tasse. "I sindaci di Ali Abruzzo ritengono sbagliato aumentare le tasse alle famiglie in questo momento già di grave difficoltà per bollette e inflazione. Veniamo da una stagione di tagli e i cittadini che già... 🔗chietitoday.it

Cerimonia di premiazione dei comuni plastic free: l'Abruzzo è la regione più virtuosa - Sono stati premiati a Napoli i comuni “Plastic free”: l’Abruzzo è la regione più premiata d’Italia con 16 riconoscimenti in totale. Nel Pescarese premiati Bussi sul Tirino con due tartarughe e Pescara. La cerimonia di premiazione della quarta edizione del premio promosso da Plastic Free onlus... 🔗ilpescara.it

BUCO SANITA’: ALI PROPONE A COMUNI ODG PER CONGELARE AUMENTI ADDIZIONALE IRPEF - LAQUILA – Una proposta di ordine del giorno per congelare gli aumenti dell’addizionale regionale dell’Irpef e avviare una fase di confronto con l’obiettivo di individuare soluzioni alternative per la ... 🔗abruzzoweb.it

L’associazione Ali Abruzzo propone di congelare gli aumenti Irpef - L'associazione Ali, autonomie locali dell'Abruzzo, propone di congelare gli aumenti dell’addizionale regionale Irpef ... 🔗rete8.it

ASSEMBLEA NAZIONALE ALI: IL PRESIDENTE DELL’ABRUZZO RADICA, DIFENDERE E VALORIZZARE I COMUNI E LA FIGURA DEI SINDACI - presidente di ALI Abruzzo, che sottolinea “quanto questa ricerca confermi ciò che sosteniamo da sempre, che la figura dei sindaci va protetta e valorizzata, di pari passo con il ruolo dei comuni. La ... 🔗reteabruzzo.com