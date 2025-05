Alfieri minoranza Pd | Il congresso anticipato? No a regolamenti di conti

Alfieri, coordinatore dell’area riformista che rappresenta in segreteria, si profila una resa dei conti congressuale nel Pd? "La necessità di un Pd unito, capace di costruire alleanze larghe e realizzare un’alternativa di governo, non collima affatto con un congresso anticipato".Eppure le divergenze sono lampanti. Perché non portarle alla luce? "Dobbiamo rimanere concentrati sulle sfide che abbiamo davanti: le imminenti amministrative e soprattutto le regionali di ottobre, che influenzeranno in positivo o in negativo le politiche del 2027. Abbiamo bisogno di un Pd capace di costruire un’alternativa credibile e vincente, come stiamo facendo in molti territori. Parallelamente dobbiamo continuare a denunciare le pessime riforme di questo governo su sicurezza, giustizia e premierato. 🔗 Quotidiano.net - Alfieri (minoranza Pd): "Il congresso anticipato?. No a regolamenti di conti" Senatore Alessandro, coordinatore dell’area riformista che rappresenta in segreteria, si profila una resa deicongressuale nel Pd? "La necessità di un Pd unito, capace di costruire alleanze larghe e realizzare un’alternativa di governo, non collima affatto con un".Eppure le divergenze sono lampanti. Perché non portarle alla luce? "Dobbiamo rimanere concentrati sulle sfide che abbiamo davanti: le imminenti amministrative e soprattutto le regionali di ottobre, che influenzeranno in positivo o in negativo le politiche del 2027. Abbiamo bisogno di un Pd capace di costruire un’alternativa credibile e vincente, come stiamo facendo in molti territori. Parallelamente dobbiamonuare a denunciare le pessime riforme di questo governo su sicurezza, giustizia e premierato. 🔗 Quotidiano.net

Approfondimenti da altre fonti

Minoranza dem: “La farsa del congresso di circolo PD di San Martino Valle Caudina” - Una situazione ancora poco chiara, si chiede il commissariamento. Altro capitolo per il tesseramento Pd irpino. Ancora una volta al centro della polemica c’è il circolo “Martino Vellotti” di San Martino Valle Caudina. “Dopo le note vicende di malcostume nel tesseramento 2024, che portarono alle cronache nazionali il circolo PD di San Martino V.C., – spiega in una nota diffusa la minoranza dei democratici sammartinesi – che aveva tesserato gente in ospedale del tutto ignara, l’allora segretario Flavio Pisano fu costretto alle dimissioni. 🔗puntomagazine.it

Schlein riunisce i suoi: cresce spinta per congresso Pd - Roma, 14 mar. (askanews) – Elly Schlein prepara il “chiarimento politico” annunciato ieri, la segretaria – secondo quanto apprende Askanews – riunisce i suoi al Nazareno per decidere come ripartire dopo la spaccatura del Pd mercoledì scorso al Parlamento europeo, con la minoranza che ha disatteso la linea indicata su difesa Ue e armi. Nel quartier generale democratico dall’ora di pranzo è in corso una riunione tra la leader del partito e gli esponenti della sua maggioranza in segreteria e ai capigruppo parlamentari (alcuni collegati online) per decidere come reagire a quello che è stato ... 🔗ildenaro.it

Scintille tra sindaco e minoranza. Pd: "Scrive post falsi e offensivi". Ubaldi: "Tifano contro la città" - I rapporti tra Pd e amministrazione Ubaldi non sono mai stati idilliaci, ma negli ultimi tempi i toni si sono fatti aspri. La goccia fatale un post del sindaco: "Si arriva ad esultare se le bancarelle non partecipano alla Fiera" scrive il sindaco riferendosi all’opposizione, e "a far festa se a Montegranaro chiude una filiale bancaria" Segretaria del Pd Ercolani, che succede? "Con grande amarezza ci troviamo costretti a denunciare il post di Ubaldi pubblicato negli ultimi giorni rappresenta un atto imbarazzante, fuori luogo e incompatibile col suo ruolo istituzionale". 🔗ilrestodelcarlino.it

Se ne parla anche su altri siti

Alfieri (minoranza Pd): Il congresso anticipato?. No a regolamenti di conti; Torre Annunziata, la minoranza PD: 'Partito nelle mani del vecchio gruppo di potere'; Elly non forzare e fai l'europeista. Parla Alessandro Alfieri; REARM EUROPE, PD: IL CONGRESSO NON È ANCORA SCONGIURATO. 🔗Ne parlano su altre fonti

Alfieri (minoranza Pd): "Il congresso anticipato?. No a regolamenti di conti" - Il coordinatore di Energia popolare è il responsabile per le riforme in segreteria "Dobbiamo lavorare piuttosto a una grande coalizione alternativa alla destra. L’alleanza con i 5 Stelle è importante, ... 🔗quotidiano.net

Grandi manovre al Nazareno. Pd, aria di congresso anticipato - Ormai la divaricazione tra la segreteria (pro Schlein) e la minoranza riformista è troppo ampia. Lo showdown, però, potrebbe avvenire non prima del 2026, dopo le prossime elezioni regionali. 🔗msn.com

Torre Annunziata, scontro Pd tra maggioranza e minoranza: 'Accuse insensate, non meritano repliche' - Scontro tra maggioranza e minoranza, il Partito Democratico di Torre Annunziata è spaccato a metà. Continua il botta e risposta tra i dem oplontini e stavolta è il segretario Ciro Passeggia a risponde ... 🔗lostrillone.tv