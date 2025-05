Alessandro Seghetti | futuro incerto tra rinnovo e mercato per l' attaccante del Perugia

Il futuro di Alessandro Seghetti non è già scritto. Quella dell'attaccante è una situazione in attesa di sviluppi, all'apertura del prossimo mercato. Ma c'è almeno una certezza: il calciatore, che ha il contratto in scadenza nel 2026, non se ne andrà da Perugia a paramentro zero. O partirà in questa sessione di mercato o metterà nero su bianco per allungare il contratto con la società. Il nodo sono i tempi del rinnovo contrattuale del calciatore classe 2004. La firma sul rinnovo dell'intesa, che il Perugia vorrebbe fare presto per avere più forza in sede di mercato, potrebbe invece slittare all'inizio del nuovo campionato, sempre che il giocatore sia ancora biancorosso. In questa sessione di trattative l'entourage del calciatore cercherà una soluzione che possa andare bene a tutti, a Seghetti e al Perugia, visto che ci sono ottimi rapporti tra il ds Meluso e Pagliari, procuratore del calciatore.

