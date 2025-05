Alessandro Robecchi | Milano città dei ricchi I miei killer puntano alto

Milano – "La Milano che racconto? High society, ristoranti stellati. Cattivissima. Una città respingente, i prezzi sono londinesi, gli stipendi italiani". Alessandro Robecchi, scrittore, giornalista e autore per la tv, introduce così il suo ultimo libro, "Il tallone da killer" (edito da Sellerio) che presenterà lunedì 5 maggio alla Feltrinelli di piazza Piemonte (ore 18,30, con letture di Gigio Alberti, in dialogo con Alessandro Trocino). Certo, Milano da sempre è nel mirino della sua denuncia sociale ma stavolta, ci tiene a dirlo, "volevo dare più un tono da commedia, e sollevare ancor di più il velo sui problemi etici, sul deserto di valori, dei protagonisti, ma che riguardano tutta la società". Un noir, ovviamente. E si ride, anche molto. Protagonisti due killer, che ammazzano per soldi, il Biondo e Quello con la cravatta, due soci affiatati, imprenditori del crimine e con un'etica del lavoro calvinista, guidati dalla razionalità dell'imprenditore previdente, ma che poi le complicazioni non mancano, in una sorta di ottovolante di equivoci, di colpi di scena, di imprevisti.

Milano da milionari, è tra le 15 città con più ricchi al mondo - La flat tax ha fatto bene a Milano: secondo uno studio di Henley & Partners, il capoluogo meneghino si posiziona tra le città con più ricchi al mondo, con una crescita del 24% dei residenti facoltosi in dieci anni, tra il 2014 e il 2024. Ma oltre al regime fiscale agevolato, risultano attrattive per milionari e miliardari anche il dinamismo dei settori moda e lusso e la ripresa economica post-Covid. 🔗quifinanza.it

La città del futuro? Il paesaggista Antonio Perazzi: “Con giardini per le persone. A Milano servono abitanti-giardinieri e maggiori spazi comuni” - Milano – “A Milano serve un cambio di prospettiva: i giardini milanesi devono essere giardini per le persone”. Antonio Perazzi, paesaggista e garden designer, progetta giardini e scrive di natura. Quali sono le sfide e le prospettive dell’architettura del verde in città? “I giardini devono essere luoghi d’incontro, in cui venire a stretto contatto con le eccellenze, come succede all’orto botanico, ma non solo. 🔗ilgiorno.it

È Milano è la città più “camminabile” al mondo secondo Nature - Nella top ten della classifica stilata da un gruppodi ricercatori italiani ci sono anche Firenze e Bologna ai vertici. Lo studio analizza l'accessibilità pedonale in oltre 10mila centri urbani in tutto il mondo 🔗wired.it

