Aleandro Baldi sul successo di Non Amarmi | “Imprigionato in un personaggio triste non sono più quello sfigato”

Aleandro Baldi è stato tra gli ospiti di oggi a La Volta Buona e, intervistato da Caterina Balivo, è tornato a parlare del successo di Non Amarmi: ecco perché non si riconosce più nel brano sanremese con il quale vinse la categoria Nuove Proposte. 🔗 è stato tra gli ospiti di oggi a La Volta Buona e, intervistato da Caterina Balivo, è tornato a parlare deldi Non: ecco perché non si riconosce più nel brano sanremese con il quale vinse la categoria Nuove Proposte. 🔗 Fanpage.it

Che fine ha fatto Aleandro Baldi? Cosa fa oggi dopo il successo: “Poi è arrivato Bocelli e due cantanti ciechi erano troppi” - Attualmente Aleandro Baldi vive a Greve in Chianti, da dove continua l’attività turnistica, insegna musica e si occupa di musicoterapia; di quest’esperienza ha parlato durante un intervento a unomattina l’11 luglio 2023. Due vittorie a Sanremo, la prima nel 1992, in coppia con Francesca Alotta, nella categoria Nuove Proposte, due anni dopo tra i Campioni con la sua “Passerà”. Aleandro Baldi, in quegli anni lanciatissimo sulla scena musicale italiana, non ha più avuto quel successo. 🔗metropolitanmagazine.it

“Non amarmi perché vivo all’ombra. In realtà vivo alla luce nonostante non veda. Non mi riconosco in quello ‘sfigato’ che ha paura d’amare”: lo rivela Aleandro Baldi - “Non amarmi” è stato uno dei brani più popolari dei Festival di Sanremo degli Anni 90 e ha visto trionfare Aleandro Baldi e Francesca Alotta nel 1992 nella categoria Novità. L’autore e cantante è tornato a parlare di quella canzone a “La Volta Buona”. “Rimasi imprigionato in questo personaggio ‘triste’ che non ero io. – ha dichiarato Baldi – Nella canzone dicevo ‘Non amarmi perché vivo all’ombra…’, in realtà, io vivo alla luce e sono una persona molto solare, nonostante io non veda. 🔗ilfattoquotidiano.it

