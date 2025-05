Alberghi pieni per il ponte bel tempo e musei aperti | tutti gli eventi in programma

Ecodibergamo.it - Alberghi pieni per il ponte, bel tempo e musei aperti: tutti gli eventi in programma TANTI TURISTI. L’82% di camere prenotate, superato anche il periodo pasquale. Numerose le proposte culturali. Temperature sopra la media: fino a 27 gradi. 🔗 Ecodibergamo.it

Approfondimenti da altre fonti

Alberghi e ristoranti pieni per il Carnevale: "Boom di presenze di turisti da Nord a Sud" - È ancora negli occhi la bellezza della seconda sfilata del Cento Carnevale d’Europa che ieri ha vestito la città di magia, colori e di tantissima gente che ha letteralmente riempito Piazza Guercino e il Corso da piazzale Bonzagni a piazza Rocca dov’è posto il secondo palco oltre a quello centrale. Un carnevale che da quasi 40 anni è firmato Manservisi e che da solo è capace di richiamare a sè migliaia di persone, impreziosito domenica anche dalla presenza di Mr. 🔗ilrestodelcarlino.it

Turisti sul Titano: "Alberghi pieni all’80%" - "Queste vacanze pasquali sono state un buon banco di prova in vista dell’estate". E’ soddisfatto il segretario di Stato al Turismo, Faderico Pedini Amati. Tanti i turisti che in queste festività pasquali hanno scelto San Marino per passare qualche ora in centro storico. Ma in diversi hanno anche pernottato in Repubblica. "C’è una buona affluenza anche negli alberghi – sottolinea il Segretario – Sono stati pieni per l’80% e questo è un dato che ci rende felici. 🔗ilrestodelcarlino.it

Pasqua, alberghi pieni. Tanti turisti in centro. Bene anche la provincia: "Presenze su del 10%" - Pasqua a Bologna, Pasquetta a Bologna. E il 25 aprile? Ancora a Bologna. La città è piena di turisti stranieri, le camere degli hotel sono quasi tutte prenotate. Ci sono file nei musei e code in alcuni ristoranti. Insomma, "i segnali sono ottimi", dichiarano in coro le varie associazioni di categoria. In piazza del Nettuno e piazza Maggiore si parla spagnolo, tedesco, inglese, francese. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno "l’occupazione alberghiera media è del 72%, in aumento del 2,5%", spiega Daniele Ravaglia, presidente di Bologna Welcome. 🔗ilrestodelcarlino.it

Approfondimenti da altre fonti

Alberghi pieni per il ponte, bel tempo e musei aperti: tutti gli eventi in programma; Como, boom di turisti per il ponte del Primo Maggio; Turismo in Sardegna, boom per il ponte del 1° maggio tra crociere, voli e musica; Primo Maggio: a Sanremo attese presenze con il 90% di occupazione grazie al meteo favorevole e al weekend allungato. 🔗Cosa riportano altre fonti

Alberghi pieni per il ponte, bel tempo e musei aperti: tutti gli eventi in programma - TANTI TURISTI. L’82% di camere prenotate, superato anche il periodo pasquale. Numerose le proposte culturali. Temperature sopra la media: fino a 27 gradi. Ponte del Primo Maggio da pienone nelle strut ... 🔗ecodibergamo.it

Boom di staff hotel. Trenta ex alberghi pieni. L’estate è degli stagionali - Trenta alberghi verso il tutto esaurito. Non parliamo del ponte di Pasqua, ma dell’estate. Attenzione: a essere sulla via del sold out sono alcune decine di pensioncine, come si dice ... 🔗msn.com

Boom di staff hotel a Rimini, 30 ex alberghi pieni. L’estate è degli stagionali - Trenta alberghi verso il tutto esaurito. Non parliamo del ponte di Pasqua, ma dell’estate. Attenzione: a essere sulla via del sold out sono alcune decine di pensioncine, come si dice ... 🔗ilrestodelcarlino.it