Al via Wine&Thecity 2025 | itinerari urbani cultura del vino e impegno sociale

cultura del vino in un crossover di appuntamenti all’insegna dell’ebbrezza creativa, pay off della manifestazione. Il vino – di circa 100. 🔗 Napolitoday.it - Al via Wine&Thecity 2025: itinerari urbani, cultura del vino e impegno sociale Dal 20 al 24 maggio torna a Napoli la 17esima edizione di Wine&Thecity, la rassegna diffusa che dal 2008 promuove la scoperta del territorio urbano e ladelin un crossover di appuntamenti all’insegna dell’ebbrezza creativa, pay off della manifestazione. Il– di circa 100. 🔗 Napolitoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Il mare di primavera, con le spiagge deserte. Ma non solo, perché i dintorni di Agrigento (Capitale della Cultura 2025) riservano sorprese: itinerari letterari, riserve naturali e la fioritura della zagara - Un tempo doveva essere Siculi Janua, termine latino che potrebbe essere tradotto come “porta della Sicilia”. E, in effetti, il borgo di Siculiana, in provincia di Agrigento, è davvero la porta verso una Sicilia insolita. Certo c’è la Valle dei Templi, famosissima, ma ci sono molti luoghi da scoprire che valgono il viaggio, proprio a partire dalle strade che si percorrono. ... 🔗iodonna.it

LIVE F1, GP Giappone 2025 in DIRETTA: FP3 e qualifiche, la Ferrari cerca un guizzo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della FP3 e delle qualifiche del GP del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito di Suzuka si prospetta un day-2 particolarmente impegnativo per i piloti e le scuderie in cerca della miglior prestazione possibile per ottenere un piazzamento in griglia consono alle proprie potenzialità. La Ferrari va in cerca di un guizzo. 🔗oasport.it

Posti disponibili personale docente e ATA dopo i pensionamenti dal 1° settembre 2025 [In Aggiornamento] - A seguito delle domande di pensionamento presentate dal personale docente e ATA entro il 21 ottobre 2024, gli uffici scolastici provinciali stanno pubblicando gli elenchi dei posti disponibili a partire dal 1° settembre 2025. Questi elenchi, che possono essere provvisori o definitivi, indicano le sedi presumibilmente vacanti in ciascuna provincia. È importante notare che l’esito […] The post Posti disponibili personale docente e ATA dopo i pensionamenti dal 1° settembre 2025 [In Aggiornamento] first appeared on Scuolalink. 🔗scuolalink.it