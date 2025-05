Al via la stagione balneare Gli operatori tra incertezze e rischio di caos normativo

Le associazioni di categoria chiedono di sospendere l'ordinanza Balneare 2025: "Così stagione a rischio" - Prima la trattativa con la Regione e poi, nel caso, il ricorso al Tar. Queste le azioni annunciate, nella mattina di venerdì 14 marzo, dalle associazioni di categoria e in particolare da Fipe - Confcommercio, Fiba - Confesercenti, Assobalneari Italia, Cna, Sib (Sindacato italiano balneari) e da... 🔗ilpescara.it

Litorale Romano, stagione balneare 2025: si parte il 1° maggio (e dura più a lungo!) - Mentre la primavera sembra tardare ad arrivare, c’è chi sta già pensando all’estate e alle lunghe giornate da passare al mare. Manca sempre meno all’apertura del litorale romano che inizierà la stagione a partire dal 1° maggio. Litorale romano, tutti i dettagli sull’apertura 2025 Il litorale romano aprirà gli ombrelloni il 1° maggio fino al 30 ottobre, tempo permettendo. Qualche giorno fa è stata approvata in Giunta una memoria e Roma Capitale ha dato mandato agli uffici di attivare tutte le procedure che servono per consentire l’inizio regolare della stagione e completare in modo ... 🔗funweek.it

Stagione balneare a Terracina, l’ipotesi di un’apertura anticipata al primo aprile - Anticipare la stagione balneare al primo aprile. Questa la grossa novità di cui si è discusso nel corso di un incontro che si è tenuto nella sede comunale di Palazzo Braschi a Terracina un per affrontare proprio il tema della prossima stagione balneare. Si tratta di un secondo momento di... 🔗latinatoday.it

Al via la stagione balneare. Gli operatori tra incertezze e rischio di caos normativo - Parte ufficialmente oggi la stagione balneare in Puglia. L’attesa da parte dei turisti è tanta, ma per molti operatori del settore non è ancora tempo di certezze. Le spiagge iniziano a popolarsi, le ... 🔗quotidianodipuglia.it

Cerveteri. Verso la stagione balneare 2025: incontro tra Sindaco, operatori balneari e Ufficio Locale Marittimo - Il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti: “ Stiamo predisponendo tutto per garantire un’estate sicura e accogliente sulle nostre spiagge. Al lavoro per la spiaggia Liberamente: iniziate intanto le operaz ... 🔗lagone.it

Al via la stagione balneare: operatori fiduciosi, ma regna l’incertezza dettata dalla Bolkestein - Stagione balneare al via con il weekend di Pasqua e i ponti del 25 aprile e dell’1 maggio. Operatori fiduciosi in vista dell’estate, considerati i dati delle prenotazioni nelle strutture ricettive. Su ... 🔗ravennawebtv.it