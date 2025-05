Al via il progetto Abc Digital Ragazzi-tutor aiutano gli anziani

progetto "ABC Digital", con gli studenti dell’IIS Falcone Righi di Corsico che insegnano agli anziani competenze Digitali. L’iniziativa è proposta con Assolombarda, il Centro di formazione della Fondazione Istituto Sacra Famiglia, con il patrocinio dell’Amministrazione. Partner del progetto, sostenuto dallo studio Bonalumi di Trezzano, sono Aecitalia (Associazione europea ferrovieri) e l’Associazione lombarda dirigenti aziende industriali. "Un’occasione di formazione utile - sottolinea l’assessore per i giovani Aldo Guastafierro - sia per gli studenti che si sono resi disponibili come tutor Digitali, sia per i partecipanti che hanno l’occasione di apprendere le nuove tecnologie". "L’obiettivo - spiega Greta Principe, terapista occupazionale della Fondazione - è unire persone di età diverse, consentendo a chi è più avanti negli anni di entrare nel mondo tecnologico dei giovani per imparare l’uso di app che sono utili, per esempio, per prenotazioni o accedere ai servizi dell’Inps". 🔗 Ilgiorno.it - Al via il progetto Abc Digital. Ragazzi-tutor aiutano gli anziani Grande partecipazione al"ABC", con gli studenti dell’IIS Falcone Righi di Corsico che insegnano aglicompetenzei. L’iniziativa è proposta con Assolombarda, il Centro di formazione della Fondazione Istituto Sacra Famiglia, con il patrocinio dell’Amministrazione. Partner del, sostenuto dallo studio Bonalumi di Trezzano, sono Aecitalia (Associazione europea ferrovieri) e l’Associazione lombarda dirigenti aziende industriali. "Un’occasione di formazione utile - sottolinea l’assessore per i giovani Aldo Guastafierro - sia per gli studenti che si sono resi disponibili comei, sia per i partecipanti che hanno l’occasione di apprendere le nuove tecnologie". "L’obiettivo - spiega Greta Principe, terapista occupazionale della Fondazione - è unire persone di età diverse, consentendo a chi è più avanti negli anni di entrare nel mondo tecnologico dei giovani per imparare l’uso di app che sono utili, per esempio, per prenotazioni o accedere ai servizi dell’Inps". 🔗 Ilgiorno.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Italia-Egitto: l’ITS Academy Apulia Digital accoglie i primi studenti del progetto di cooperazione internazionale - Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato stampa da parte dell’ITS Academy Apulia Digital, che annuncia l’arrivo a Foggia dei primi studenti egiziani nell’ambito del progetto di cooperazione internazionale promosso dal Piano Mattei. Un’iniziativa strategica volta a rafforzare i legami educativi tra Italia ed Egitto, offrendo ai giovani selezionati un percorso formativo d’eccellenza nel settore informatico. 🔗scuolalink.it

Anche la Cna Abruzzo nel progetto "Digital Ace" per digitalizzare le imprese artigiane e le cooperative - Un progetto finaziato dall'Unione Europea e dal ministero delle imprese e del Made in Italy per favorire la digitalizzazione delle imprese artigiane e delle cooperative. Si chiama "Digital Ace Artisanal and cooperative enterprises" l'iniziativa che in Abruzzo è promossa dalla Cna che punta a... 🔗ilpescara.it

Medicina, Life science exellence show: premiato il progetto formativo Digital neuro hub - (Adnkronos) – Il progetto formativo innovativo di digital health 'Digital Neuro Hub', nato dalla partnership tra Biogen Italia e la Società italiana di neurologia (Sin), ha ricevuto il premio 'Best Marketing Project of the Year' nell'ambito della quinta edizione del Life Science Excellence Award. La giuria ne ha riconosciuto il significativo contributo e valore per […] L'articolo Medicina, Life science exellence show: premiato il progetto formativo Digital neuro hub proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Ne parlano su altre fonti

Con il progetto ABC Digital a Cesano gli studenti diventano tutor digitali per le generazioni meno connesse; Regione Lazio e Roma Capitale, al via il progetto “ABC”; Il Prefetto partecipa a Progetto ABC, L’Autostrada del Brennero in Città; Sito Istituzionale | Progetti Scuola ABC, al via la sesta edizione. 🔗Ne parlano su altre fonti