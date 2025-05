Al Teatro Filarmonico sarà un maggio di grande musica sinfonica grazie a Fondazione Arena di Verona

maggio di grande musica sinfonica al Teatro Filarmonico: come da tradizione, ogni fine settimana di maggio l’Orchestra e il Coro di Fondazione Arena di Verona propongono avvincenti programmi da concerto che abbracciano il grande repertorio, attese prime esecuzioni e importanti anniversari. 🔗 Veronasera.it - Al Teatro Filarmonico sarà un maggio di grande musica sinfonica grazie a Fondazione Arena di Verona Undial: come da tradizione, ogni fine settimana dil’Orchestra e il Coro didipropongono avvincenti programmi da concerto che abbracciano ilrepertorio, attese prime esecuzioni e importanti anniversari. 🔗 Veronasera.it

Ci sarà Mario Martone con il suo "Fuori" a rappresentare l'Italia in concorso al prossimo festival di Cannes, che si svolgerà dal 13 al 24 maggio - Roma, 10 apr. (askanews) – Ci sarà Mario Martone con il suo “Fuori” a rappresentare l’Italia in concorso al prossimo festival di Cannes, che si svolgerà dal 13 al 24 maggio. Il film è interpretato da Valeria Golino, nel ruolo della scrittrice Goliarda Sapienza, insieme a Matilda De Angelis ed Elodie. Due altri film italiani saranno nella sezione Un certain regard, “Testa o Croce?” di Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis e “Le città di pianura” di Francesco Sossai. 🔗iodonna.it

FestivaLove alla decima edizione. L’appuntamento sarà a fine maggio - di Stella BonfriscoDecise le date dei tre giorni della kermesse scandianese FestivaLove, che quest’anno compie dieci anni. L’appuntamento con l’edizione 2025 - come sempre organizzata dal Comune di Scandiano - è stata fissata per il 30-31 maggio e 1 giugno. Il consolidato evento primaverile trae come sempre ispirazione dai versi immortali del poeta scandianese Matteo Maria Boiardo ne "L’’Orlando innamorato" e animerà la città nei per tre giornate, trasformandola in un grande palcoscenico dedicato all’amore, alla cultura e alla musica. 🔗ilrestodelcarlino.it

Gala lirico di primavera: il concerto speciale al Teatro Filarmonico - Per i 50 anni d’opera e grande musica nel ricostruito Teatro Filarmonico, Fondazione Arena di Verona, in collaborazione con l’associazione musicale Verona Lirica, annuncia un concerto straordinario fuori abbonamento, domenica 9 marzo alle 16, con grandi voci tra artiste affermate e talenti... 🔗veronasera.it

