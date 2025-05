Al porto di Terracina l’indagine archeologica SHIPs Project

Terracina, 1 maggio 2025 – È sbarcato al porto di Terracina lo SHIPs Project, l’iniziativa di indagine archeologica curata da una qualificata equipe internazionale di ricerca universitaria e interamente finanziata dall’Unione Europea. Avviato nella prima settimana di aprile, si tratta di un progetto archeologico multidisciplinare diretto dal Prof. Emmanuel Nantet (University of Haifa, Recanati Institute for Maritime Studies), il cui obiettivo è quello di indagare, attraverso le più moderne e sofisticate tecniche di rilievo, gli elementi archeologici che nell’insieme costituivano l’antico sistema portuale, una delle fondamenta più significative delle economie antiche.L’attività di ricerca sul porto di Terracina, coordinata dal Dott. Andrea Di Rosa (Recanati Institute for Maritime Studies) e corredata da un accordo di collaborazione sottoscritto con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone e Latina, sarà svolta in circa 5 anni in ambiente terrestre e marino attraverso rilievi geofisici, misurazioni, disegni, foto, indagini d’archivio. 🔗 , 1 maggio 2025 – È sbarcato aldilo, l’iniziativa di indaginecurata da una qualificata equipe internazionale di ricerca universitaria e interamente finanziata dall’Unione Europea. Avviato nella prima settimana di aprile, si tratta di un progetto archeologico multidisciplinare diretto dal Prof. Emmanuel Nantet (University of Haifa, Recanati Institute for Maritime Studies), il cui obiettivo è quello di indagare, attraverso le più moderne e sofisticate tecniche di rilievo, gli elementi archeologici che nell’insieme costituivano l’antico sistema portuale, una delle fondamenta più significative delle economie antiche.L’attività di ricerca suldi, coordinata dal Dott. Andrea Di Rosa (Recanati Institute for Maritime Studies) e corredata da un accordo di collaborazione sottoscritto con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone e Latina, sarà svolta in circa 5 anni in ambiente terrestre e marino attraverso rilievi geofisici, misurazioni, disegni, foto, indagini d’archivio. 🔗 Cdn.ilfaroonline.it

