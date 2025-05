Ilgiorno.it - Al Parenti un’ode alle biblioteche. E ai “Tipi umani seduti al chiuso“

Uno spazio consacrato: al silenzio, allo studio, alla contemplazione. Magari anche a far colpo su quella ragazza della sezione a fianco, quando si bigiava insieme da scuola. Ma questi sono solo ricordi liceali. Certo la biblioteca si presta ad accogliere vite e pensieri. Sogni pindarici e scaffali polverosi. Intorno ai quali prendono vita i “al“ di Lucia Calamaro, dal 7 al 18 maggio al Franco. Sottotitolo: Partitura sentimentale per. Ed effettivamente si percepisce molto amore per il luogo e per queste esistenze che si affannano nei corridoi. Dove fanno pure capolino gli autori dei libri in consultazione (Joyce, Santa Teresa, Plath). Ma in realtà i protagonisti sono Riccardo Goretti, Lorenzo Maragoni, Cristiano Moioli, Cristiano Parolin, Filippo Quezel, Susanna Re e Simona Senzacqua. 🔗 Ilgiorno.it