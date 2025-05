Al Museo diretto da Gaetano Bonelli Enrico Fagnano parla de ' L' Industria a Napoli tra Ottocento e Novecento'

Enrico Fagnano giovedì 15 maggio alle ore 17.00 terrà presso il Museo di Napoli una conferenza dal titolo: L'Industria a Napoli tra Ottocento e Novecento. Nel corso del suo intervento lo studioso partenopeo descriverà il mondo imprenditoriale della nostra città

