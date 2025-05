Al Maggio Castiglionese suona Marky Ramone | Felice di essere un vostro cittadino

Maggio 2025 – C'era anche il leader dei Ramones all'inaugurazione del Maggio Castiglionese: è Marky Ramone a tagliare il nastro con il sindaco Mario Agnelli. Si apre così il mese di iniziative nel borgo della Valdichiana. Tra le mura di Castiglion Fiorentino la rock star scelse di comprare casa per il suo burn retiro. Ogni anno trascorre in provincia di Arezzo diversi mesi dell'anno. «Mi piace fare passeggiate, parlare con la gente e soprattutto assaggiare il buon cibo qui - ci racconta - il mio piatto preferito? La bistecca e la pasta».Marky - così lo chiamano i concittadini - ha passeggiato con l'amministrazione comunale per le vie del paese e ha anche suonato il tamburo della banda locale che si è esibita con un ospite di eccellenza. L'eventoComplice la bella mattina di sole oggi ha aperto i battenti il "Maggio Castiglionese" che virtualmente rappresenta anche l'inizio della stagione turistica che oggi più che mai rappresenta un'opportunità importante per il lavoro.

