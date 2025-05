Al classico la 21esima edizione del concorso di traduzione dal latino Tebaldo Fabbri

Sabato 10 maggio alle ore 11:15, presso l'Aula Icaro 1 del Liceo classico "G.B. Morgagni" di Forlì, si terrà la cerimonia di premiazione della 21esima edizione del concorso di traduzione dal latino Tebaldo Fabbri, rivolto ai licei classici, scientifici, delle scienze umane e linguistici della provincia.

